محافظ المنوفية يوجه رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ قرار حظر التجول

المنوفية -محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات بنطاق المحافظة بالبدء فى تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتعامل الفورى مع أى تداعيات لانتشار فيروس كورونا وما يتبع ذلك من أثار.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، عدة قرارات منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة وكذا إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً ولمدة أسبوعين، وغلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالى والغلق الكامل أيام الجمعة والسبت ويستثنى من ذلك المخابز والصيداليات والمحال البقالة والسوبر ماركت، وغلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والإقتصار على توصيل الطلبات للمنازل، وغلق المقاهى والكافيتريات والنوادى الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وكافة الأنشطة الترفية بالمحافظة .

كما تضمن القرار تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين " الشهر العقارى، المرور، الأحوال المدنية، تصاريح العمل، الجوازات طول هذه المدة ويستثنى من ذلك الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات، مؤكداً على إستمرار العمل بتخفيض عدد الموظفين والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمده 15 يوم إضافية ويستثنى من ذلك المستشفيات والعاملين بها، وكذا تعليق الدراسة بكافة المدارس والمعاهد والجامعات 15 يوم لمدة إضافية، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة فى قانون الطوارئ والتى تبدء بـ 4 الأف جنيه وتنتهى بالحبس لكل من يخالف القرارات .

وأكد محافظ المنوفية على أن إتخاذ هذه الإجراءات تسهم فى تحقيق أعلى معدلات الأمان بما يضمن سلامة المواطنين وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المنوفى، كما ناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة إتباع التعليمات والإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مؤكداً على ثقته البالغة فى تجاوب المواطن المنوفى .

وتفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية غرف العزل بمستشفى الباجور العام والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، موجها مدير المستشفى بزيادة عدد غرف العزل ورفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال الحالات المشتبه بإصابتهم وذلك فى إطارالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بفيروس كورونا، رافقه الأستاذ محمود المرسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

حيث إستمع المحافظ من مدير المستشفى عن آخر الأعمال والإجراءات الوقائية التى قامت بها المستشفى إستعداداً لاستقبال أى حالة مصابة بالفيروس أو مشتبه بها وذلك طبقاً لمعايير وزارة الصحة، مضيفاً بأنه قد تم تخصيص 2 غرف عزل بالمستشفى لاستقبال أى حالة يتم إكتشافها، كما وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات بالدور الخامس والسادس بالمستشفى .

وأكد محافظ المنوفية على أنه تم تشكيل لجان لتدعيم فرق مديرية الصحة لمتابعة كافة الحالات القادمة من الخارج بنطاق المحافظة من خلال زيارات ميدانية بالمنازل للتأكد من عدم إصابتها أو الاشتباه بها خلال 14 يوم من تاريخ وصولها للمحافظة وفى حالة ظهور أى أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة فوراً، موجهاً رئيس المدينة بتذليل كافة العقبات التى تواجهة أعمال اللجنة لتسهيل مهمتها .