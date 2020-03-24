محافظ القليوبية: تشميع 351 مقهى وتحريز 531 شيشة وغلق 21 قاعة أفراح مخالفة

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت محافظة القليوبية تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تعقيم المبانى والمنشآت، وتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والمطاعم، حيث قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة للتأكد من إلتزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بإلاغلاق الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 6 صباحا وذلك بمدينة الخانكة والخصوص.

وقام محافظ القليوبية، بتشميع أكثر من 50 محلا وكافيه ومطعم لعدم التزامهم بالغلق، موجها بتطبيق غرامة رادعة على المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأشار "الهجان"، إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وفرض حالة الالتزام على المحال والمنشآت التجارية، مشيرا أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة التدابير الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهةً فيروس كورونا حرصا على سلامة المواطنين، موضحا أنه تم تكليف روساء الأحياء والمدن بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث التموين والصحة بالمتابعة المستمرة.

يذكر أنه تم غلق 351 مقهى مخالفة، وتم ضبط 531 شيشة وتم غلق 21 قاعة أفراح على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء تنفيذ القرارات الصادرة غلق المقاهى والمطاع وقاعات الأفراح.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات، من الـ 7 مساءًا إلى الـ 6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتاً أن هذا القرار لا يسرى على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة فى الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ، المواطنين بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كرورنا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره والجلوس في منازلهم قدر المستطاع.



حملة على المحلات المخالفة بالخصوص



حملة ليلية لمحافظ القليوبية على المقاهي والمحلات



غلق قاعات أفراح مخالفة



غلق محال مخالفة



محافظ القليوبية خلال الحملة