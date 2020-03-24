اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: تشميع 351 مقهى وتحريز 531 شيشة وغلق 21 قاعة أفراح مخالفة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:10 م
محافظ القليوبية: تشميع 351 مقهى وتحريز 531 شيشة وغلق 21 قاعة أفراح مخالفة محافظ القليوبية خلال حملة ليلية على المقاهي والمحال المخالفة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت محافظة القليوبية تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تعقيم المبانى والمنشآت، وتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والمطاعم، حيث قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة للتأكد من إلتزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بإلاغلاق الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 6 صباحا وذلك بمدينة الخانكة والخصوص.

وقام محافظ القليوبية، بتشميع أكثر من 50 محلا وكافيه ومطعم لعدم التزامهم بالغلق، موجها بتطبيق غرامة رادعة على المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأشار "الهجان"، إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وفرض حالة الالتزام على المحال والمنشآت التجارية، مشيرا أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة التدابير الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهةً فيروس كورونا حرصا على سلامة المواطنين، موضحا أنه تم تكليف روساء الأحياء والمدن بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث التموين والصحة بالمتابعة المستمرة.

يذكر أنه تم غلق 351 مقهى مخالفة، وتم ضبط 531 شيشة وتم غلق 21 قاعة أفراح على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء تنفيذ القرارات الصادرة غلق المقاهى والمطاع وقاعات الأفراح.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات، من الـ 7 مساءًا إلى الـ 6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتاً أن هذا القرار لا يسرى على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة فى الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ، المواطنين بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كرورنا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره والجلوس في منازلهم قدر المستطاع.

حملة على المحلات المخالفة بالخصوص
حملة على المحلات المخالفة بالخصوص

 

حملة ليلية لمحافظ القليوبية على المقاهي والمحلات
حملة ليلية لمحافظ القليوبية على المقاهي والمحلات

 

غلق قاعات أفراح مخالفة
غلق قاعات أفراح مخالفة

 

غلق محال مخالفة
غلق محال مخالفة

 

محافظ القليوبية خلال الحملة
محافظ القليوبية خلال الحملة

 

محافظ القليوبية يغلق مقاهي مخالفة
محافظ القليوبية يغلق مقاهي مخالفة

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

كورونا

فيروس كورونا

محافظ القليوبية

غلق المقاهي

الشيشة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية: تجميل شوارع بنها لتكون مدينة حضارية متميزة قريبا (صور)

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:25 م

محافظ القليوبية:وقف التعامل مؤقتا بجميع خدمات إصدار التراخيص بالإدارات الهندسية

الإثنين، 23 مارس 2020 02:48 م

محافظ القليوبية يشهد عملية تطهير محطة قطار وشوارع بنها

الأحد، 22 مارس 2020 10:22 م

نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع والمنازل للوقاية من كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 08:22 م

محافظة القليوبية: الغلق شهر وغرامة 20 ألف جنيه لمخالفى قرار غلق المحال

الأحد، 22 مارس 2020 05:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة