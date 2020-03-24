اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:59 م
خالد صلاح
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محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة "ايد واحدة ضد الكورونا”

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:58 م
محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة "ايد واحدة ضد الكورونا” محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالى

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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال مبادرة " ايد واحدة ضد الكورونا " التى أطلقتها محافظة الفيوم اليوم، بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتوعية المواطنين وتطهير وتعقيم الأماكن والمنشأت لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

تفقد المحافظ أعمال المبادرة والتي تستهدف توحيد الجهود لتوعية المواطنين وتطهير شوارع المحافظة، وماكينات الصرف الألى ATM، بمنطقة البنوك، ووجه المحافظ جموع المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وكذلك الإهتمام بالنظافة العامة ووسائل الحماية الشخصية والتخلي عن السلوكيات الخاطئة مثل التجمعات بالاسواق والمواقف وغيرها من المناطق التى يتردد عليها المواطنون، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وجود مسافات بين المواطنين لمنع إنتشار العدوى، والإلتزام بعدم الخروج من المنزل.

وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون بين المواطنين مع فرق المبادرة وتوحيد الجهود للحد من إنتشار الفيروس، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم بما يساهم فى توعية المواطنين والحفاظ عليهم.

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تستهدف في النهاية حماية صحة المواطنين.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إطلاق فعاليات مبادرة "ايد واحدة ضد الكورونا"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وذلك حفاظاً على صحة وأرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المحافظ بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وأوضح محافظ الفيوم ، أن الهدف من المبادرة هو إحداث أثر مجتمعي واسع النطاق بمشاركة المجتمع المدني مع الجهود المبذولة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تضافر الجهود والعمل من خلال الفريق الواحد، ودمج كافة الإمكانات والاستغلال الأمثل لكافة المقومات لمواجهة انتشار المرض.

 


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