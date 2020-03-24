اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:30 م
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محافظة الإسكندرية تحذر من عاصفة ترابية مثيرة للرمال والأتربة الخميس القادم

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:26 م
محافظة الإسكندرية تحذر من عاصفة ترابية مثيرة للرمال والأتربة الخميس القادم عاصفة - ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أصدرت محافظة الاسكندرية، بيان مساء اليوم الثلاثاء، حذرت فيه المواطنين من احتمالية تعرض المحافظة لعاصفة نشطة مثيرة للرمال والأتربة اعتبارا من فجر الخميس القادم، وأشارت محافظة الإسكندرية أن هذا التحذير يأتى فى ضوء الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة، وحرصا على صحة المواطنين خاصة مرضى حساسية الصدر والرمد.

وأشار بيان المحافظة، أنه نظرا لاحتمالية تعرض المحافظة لعاصفة نشطة مثيرة للرمال والأتربة اعتبارا من فجر الخميس 26 مارس حتى فجر الجمعة 27 مارس الجارى، بناءً على البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخى الحذر، وضرورة تجنب الخروج بقدر المستطاع وفى المقام الأول لمرضى حساسية الصدر والرمد من التعرض لهذا الطقس، عدم ركن السيارات تحت لوحات الإعلانات والأشجار، والقيادة ببطئ، عدم الوقوف اسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، والتأكد من تثبيت ووضع اللافتات واللوحات الكائنة خارج المبانى والتأكد من خلو الأسطح من أى أشياء حتى لا تؤدى العواصف المتوقع حدوثها الى أضرار للغير.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على شركة نهضة مصر بالمداومة على أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسية والجانبية، مؤكداً على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة خلال أعمال التطهير، والإلتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية. واصفا إياهم بجنود النظافة، وذلك فى إطار حرص محافظ الإسكندرية على سلامة عمال النظافة بالإسكندرية وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم. مقدمًا الشكر لهم على المجهودات التى بذلوها خلال الفترة الماضية.

 


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