اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

متخوفيش أطفالك.. ازاى تتعاملى مع ولادك وتدعميهم نفسيا بعد انتشار كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:00 ص
متخوفيش أطفالك.. ازاى تتعاملى مع ولادك وتدعميهم نفسيا بعد انتشار كورونا خوف الاطفال-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"يعنى كورونا هتموتنا يا ماما"، من الكلمات التى تسمعها أغلب الأمهات من أطفالهن فى ذلك الوقت، وذلك نتيجة انتشار أخبار الإصابات والوفيات التى نسمعها يوميا بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، وهنا تتأثر الحالة النفسية للكثيرين وخصوصا الاطفال فليس لديهم وعى كافى بالفيروس، إلا أنه شىء مرعب ومخيف ويسبب الوفاة، وهنا يأتى دور الامهات فى الدعم النفسى للأطفال وحمايتهم من المشاكل النفسية التى يتعرضون لها وحسب ما ذكره موقع health فهناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الامهات مع اطفالهن للدعم النفسى وهى:

1:نتيجة الاحداث الكثيرة يشعر الاطفال بالقلق والخوف ، لذلك عليك أن تتحدثى معهم ان الفيروس سينتهى فى وقت من الاوقات ولكن علينا محاربته بالنظافة الشخصية وغسل اليدين دائما.

2:ابعدى طفلك عن مشاهدة البرامج التى تتحدث عن اخبار الفيروس وعدد الوفيات والحالات المصابة، لأن ذلك سيزيد الرعب والقلق عنده.

3:من الممكن أن تشغلى وقت طفلك من خلال حكى القصص الهادفة وتنمية مهاراته وهواياته فى المنزل.

4:لا تتركى طفلك بمفرده أمام شاشات الكمبيوتر والتابلت وذلك بسبب الاخبار والاحداث التى يقرأها دائما عن المرض ، فقد يصيبه ذلك بالذعر الشديد والقلق.

5:الرسم والتلوين من الهوايات التى يحبها الاطفال دائما لذلك عليكى بمشاركته فى هوايته وعمل مسابقات فى المنزل وتقديم الهدايا لها.

 


خوف الاطفال

الزعر

كورونا

فيروس كورونا والاطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة