متخوفيش أطفالك.. ازاى تتعاملى مع ولادك وتدعميهم نفسيا بعد انتشار كورونا

كتبت نهير عبد النبى

"يعنى كورونا هتموتنا يا ماما"، من الكلمات التى تسمعها أغلب الأمهات من أطفالهن فى ذلك الوقت، وذلك نتيجة انتشار أخبار الإصابات والوفيات التى نسمعها يوميا بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، وهنا تتأثر الحالة النفسية للكثيرين وخصوصا الاطفال فليس لديهم وعى كافى بالفيروس، إلا أنه شىء مرعب ومخيف ويسبب الوفاة، وهنا يأتى دور الامهات فى الدعم النفسى للأطفال وحمايتهم من المشاكل النفسية التى يتعرضون لها وحسب ما ذكره موقع health فهناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الامهات مع اطفالهن للدعم النفسى وهى:

1:نتيجة الاحداث الكثيرة يشعر الاطفال بالقلق والخوف ، لذلك عليك أن تتحدثى معهم ان الفيروس سينتهى فى وقت من الاوقات ولكن علينا محاربته بالنظافة الشخصية وغسل اليدين دائما.

2:ابعدى طفلك عن مشاهدة البرامج التى تتحدث عن اخبار الفيروس وعدد الوفيات والحالات المصابة، لأن ذلك سيزيد الرعب والقلق عنده.

3:من الممكن أن تشغلى وقت طفلك من خلال حكى القصص الهادفة وتنمية مهاراته وهواياته فى المنزل.

4:لا تتركى طفلك بمفرده أمام شاشات الكمبيوتر والتابلت وذلك بسبب الاخبار والاحداث التى يقرأها دائما عن المرض ، فقد يصيبه ذلك بالذعر الشديد والقلق.

5:الرسم والتلوين من الهوايات التى يحبها الاطفال دائما لذلك عليكى بمشاركته فى هوايته وعمل مسابقات فى المنزل وتقديم الهدايا لها.