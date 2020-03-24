كوالالمبور (أ ش أ)

سجلت ماليزيا حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسبب هذا الفيروس إلى 15 حالة، وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، فى بيان اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء الماليزية /برناما/- إن حالة الوفاة الـ15 كانت من بين ال1518 حالة المصابة المكتشفة وهي تعود لمسن عمره 71 عاماً من ولاية مالاقا.

وذكر البيان أن المتوفى كان قد سبقت إصابته بمرض مزمن وعولج في مستشفى يوم 18 مارس، وأكدت السلطات وفاته فجر اليوم.

وكانت ماليزيا أعلنت أمس الاثنين، عن تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالى إلى 1518.

وقالت وزارة الصحة إن حوالى 970 من الحالات الإجمالية يرتبط بتجمع دينى نُظم الشهر الماضى قرب العاصمة كوالالمبور. وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 14.

يشار إلى أن وزارة الصحة الماليزية، أعلنت الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 9 حالات.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته نقلت وكالة أنباء برناما الماليزية - أن المتوفى كان طبيبا في وزارة الصحة له تاريخ في السفر إلى تركيا، مؤكدة أنه ليس من الذين يتعاملون مع مرضى الفيروس.

وأضافت الوزارة أنه حتى يوم أمس، تم تسجيل 1183 حالة إصابة، فيما تم الإعلان عن شفاء 114 حالة منها.

على صعيد متصل.. أعلنت شركة المطارات الماليزية القابضة، التي تدير 39 مطاراً بجميع أنحاء البلاد، تكثيف الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لقرار تقييد التحركات من قبل الحكومة الماليزية.