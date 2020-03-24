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ليبيا تتهم الميليشيات المسلحة باستهداف مناطق المدنيين فى ترهونة وطرابلس

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:00 ص
ليبيا تتهم الميليشيات المسلحة باستهداف مناطق المدنيين فى ترهونة وطرابلس وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادى الحويج
كتب: أحمد جمعة

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اتهمت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة المليشيات كعادتها في سلوك اجرامي جديد منافي للقيم والأخلاق والأعراف وفي خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بضرب الأهداف المدنية في منطقة قصر بن غشير ومدينة ترهونة الآهلة بالسكان.
 
وأكدت الخارجية الليبية فى بيان لها أنه فى الوقت الذى يواجه العالم حربا شرسة ضد وباء كورونا القاتل الذي يتطلب تظافر جهود المجتمع الدولي والذي دعا القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية للترحيب بالهدنة ووقف إطلاق النار، إلا أن الميليشيات وحكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية والمرتزقة الأجانب مازالوا يمارسون الانتهاكات والجرائم في تحدي صارخ للمجتمع الدولى بضربهم للأهداف المدنية والمدنيين.
 
وأدانت وزارة الخارجية الليبية هذه الممارسات داعية البعثة الأممية المعنية بليبيا والمجتمع الدولي لإدانتها وضرورة تفكيك المليشيات وجمع سلاحها للذهاب إلى ليبيا الجديدة دولة القانون والمؤسسات التى لا مكان فيها للفوضى والإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون.

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