وأكد أن وصف هذا الدواء يخضع إلى مراقبة طبية صارمة من المختصين داخل المراكز الصحية التي تتكفل بالمصابين، مؤكدا أن أنجح وأفضل علاج لهذا الوباء الذى اجتاح العالم يبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكان عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائرى قد أعلن، مساء أمس، أنه تقرر وضع حيز التنفيذ بروتوكول علاج جديد لفيروس (كورونا) أساسه دواء جديدا منتج محليا، يتم استخدامه لحالات الإصابة المؤكدة.