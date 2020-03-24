وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، تاويسين فيسانويوثين، أن البلاد رصدت 106 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 827 ووفاة أربعة أشخاص.