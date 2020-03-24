رويترز

ذكر تقرير إخباري بثته شبكة (إم.سي.أو.تي) التايلاندية المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الصحة في لاوس أن البلد سجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا. وقال التقرير إن الحالتين هما لعامل في أحد الفنادق يبلغ من العمر 28 عاما ومرشدة سياحية عمرها 36 عاما وكلاهما في العاصمة فينتيان.

وأضاف أن المصابين سافرا إلى الخارج وعملا عن قرب مع أجانب ويخضعان للعلاج حاليا في أحد المستشفيات.

يذكر أن رئيس حكومة تايلاند، برايوت تشان أوتشا، أعلن اليوم الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ فى البلاد ابتداء من بعد غد الخميس، بسبب تفشى فيروس كورونا، ونقل موقع "بوست توداى" الإخباري التايلاندي عن تشان أوشا قوله: "سنعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، بعد غد وستدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ في اليوم نفسه، وتمتد لمدة شهر".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، تاويسين فيسانويوثين، أن البلاد رصدت 106 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 827 ووفاة أربعة أشخاص.

يشار إلى أن مسؤول بوزارة الصحة التايلاندية، قال إن تايلاند سجلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

وسيدرس مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة المتضررين من تفشي الفيروس.