لأول مرة منذ 200 عام ..الكونجرس الأمرريكى يبحث خيار التصويت عن بعد بسبب كورونا

وكالات

أبدى عشرات البرلمانيين الأمريكيين، تأييدهم لفكرة تعديل النظام الداخلى للكونجرس، لإجازة التصويت عن بُعد، فى إجراء يتناقض مع قاعدة متّبعة منذ قرنين من الزمن، ويرمى لتمكينهم من مواصلة عملهم التشريعى فى ظل قيود الحجر الصحى والمخاطر الناجمة عن تفشّي فيروس كورونا فى الولايات المتّحدة.

وذكر موقع الرؤية الإماراتيى أن مجلس النواب وقّع فيه 67 نائباً ديموقراطياً على عريضة تطالب بأن يُسمح خلال حالات الطوارئ الوطنية، بتعليق العمل بالقاعدة القانونية المعمول بها منذ نحو 200 عام ، والتى تفرض على النواب أن يحضروا شخصياً إلى قاعة مجلس النواب لكي يتمكّنوا من المشاركة في أي عملية تصويت.

وقالت النائبة كاثلين رايس، إحدى الموقّعات على العريضة، إنّه "يجب السماح للكونجرس بالتصويت عن بُعد حتّى نتمكّن من أن نقرّ بسرعة وأمان قوانين لمكافحة وباء فيروس كورونا وتقديم الدعم لمن يحتاجون إليه".