اليوم السابع
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لأول مرة منذ 200 عام ..الكونجرس الأمرريكى يبحث خيار التصويت عن بعد بسبب كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:51 م
لأول مرة منذ 200 عام ..الكونجرس الأمرريكى يبحث خيار التصويت عن بعد بسبب كورونا الكونجرس الأمريكى
وكالات

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أبدى عشرات البرلمانيين الأمريكيين، تأييدهم لفكرة تعديل النظام الداخلى للكونجرس، لإجازة التصويت عن بُعد، فى إجراء يتناقض مع قاعدة متّبعة منذ قرنين من الزمن، ويرمى لتمكينهم من مواصلة عملهم التشريعى فى ظل قيود الحجر الصحى والمخاطر الناجمة عن تفشّي فيروس كورونا فى الولايات المتّحدة.
 
وذكر موقع الرؤية الإماراتيى أن مجلس النواب وقّع فيه 67 نائباً ديموقراطياً على عريضة تطالب بأن يُسمح خلال حالات الطوارئ الوطنية، بتعليق العمل بالقاعدة القانونية المعمول بها منذ نحو 200 عام ، والتى تفرض على النواب أن يحضروا شخصياً إلى قاعة مجلس النواب لكي يتمكّنوا من المشاركة في أي عملية تصويت.
 
وقالت النائبة كاثلين رايس، إحدى الموقّعات على العريضة، إنّه "يجب السماح للكونجرس بالتصويت عن بُعد حتّى نتمكّن من أن نقرّ بسرعة وأمان قوانين لمكافحة وباء فيروس كورونا وتقديم الدعم لمن يحتاجون إليه".
 
أما صاحب هذه المبادرة، النائب إريك سوالويل، فشدّد من جهته على المخاطر الصحيّة التي ستحدق بأعضاء الكونغرس إذا ما اضطروا للتنقّل باستمرار بين واشنطن ودوائرهم الانتخابية في كل مرّة يحتاجون فيها إلى التصويت في ظلّ الوباء المتفشّي في البلاد.
 
وأيّد أعضاء جمهوريون فى مجلسى النواب والشيوخ، هذه المبادرة منذ أعلن ثلاثة برلمانيين على الأقلّ إصابتهم بفيروس كوفيد-19، وإعلان آخرين وضع أنفسهم في العزل المنزلي على سبيل الاحتياط.
 
ويبحث الكونجرس أيضاً فى فرض قيود جديدة على التجمّعات في مبنى الكابيتول.
 
وكتب السناتور الجمهوري ليندسى جراهام في تغريدة على تويتر، الإثنين "أؤيد فكرة التصويت عن بُعد بشكل كامل للحفاظ على عمل مجلس الشيوخ خلال هذه الأزمة".
 
وتعتبر هذه المسألة أكثر أهمية في مجلس الشيوخ حيث يتمتّع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة للغاية (48 مقعداً مقابل 47 للديموقراطيين) وحيث وضع خمسة سناتورات أنفسهم في عزلة طوعية.
 
بدوره قال الرئيس دونالد ترامب إنّه "يؤيّد تماماً" إجازة التصويت عن بُعد "لفترة محدودة" في الكونجرس.
 
كما حذر الجمهورى البارز ميتش ماكونيل من خطورة الامر قائلا "وصل كورونا إلى داخل جدران مجلس الشيوخ، هناك 5 اعضاء فى الحجر"
 
جاء اختبار السيناتور راند بول، من ولاية كنتاكى، إيجابيًا لعدوى كورونا امس الاحد بعد أن أمضى معظم عطلة نهاية الأسبوع فى مبنى الكابيتول هيل ما بين اجتماعات متعددة ليصبح سيناتور بول أول عضو فى مجلس الشيوخ يصاب بالعدوى والتزم بالحجر الصحى مع الاستمرار فى العمل عن بعد مثل موظفى مكتبه فى العاصمة الذين قاموا باعمالهم طوال الايام العشر الماضيو من المنزل.ووفقا للتقرير تأكيد اصابة سيناتور بول بالعدوى دفع عدد من زملائه ليدخلوا فى عزل ذاتى، حيث قال سيناتور ولاية يةتاه ميت رومنى أن طبيبه امره بالالتزام العزل زعدم التصزيت فى قاعة مجلس الشيوخ كما كشف السناتور مايك لى أنه سيبدا العزل الذاتى يوم الأحد، بعد تفاعله مع بول لكنه أكد أنه سيعمل عن بعد.
 
هذا بخلاف السيناتور كورى جاردنر الذى أعلن دخوله حجر صحى فى 17 مارس بعد اتصاله مع أحد الناخبين الذى تم تاكيد اصابته بكورونا لاحقا، ايضا السناتور ريك سكوت الجمهورى فى الحجر الصحى الذاتى، بعد أن تفاعل مع الرئيس البرازيلى الذى كان يشابه فى اصاببته.
 
بالاضافة إلى السناتور ليندسى جراهام، من ولاية كاليفورنيا الذى التزم العزل بعد حضور حدث فى مار لاجو مع الرئيس البرازيلى، وقد انهى جراهام فترة عزله مؤخرا دون اثار للفيروس.ودعا عدد من اعضاء مجلس الشيوخ بالسماح بالتصويت عن بعد حيث لا يقتصر الامر على سيناتور بول واعضاء المجلس الرئيسيين فقط لنه يمتد إلى الموظفين والعاملين بمبنى الكونجرس، وقد علمت شبكة فوكس نيوز أن الجمهوريين فى مجلس الشيوخ استمروا فى الاجتماع بشكل جماعى لعدة أيام مع ازدياد حدة الازمة.
 
 

 


كورونا

فيروس كورونا

الكونجرس

التصويت

حالات الطوارئ

مجلس الشيوخ

القاعدة القانونية

وباء فيروس كورونا

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