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كيف يمكن للتدخين والسجائر الإلكترونية وتعاطى المخدرات أن تزيد من مخاطر كورونا؟

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:30 م
كيف يمكن للتدخين والسجائر الإلكترونية وتعاطى المخدرات أن تزيد من مخاطر كورونا؟ السجائر الإلكترونية
كتب بيتر إبراهيم

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في وقت سابق من هذا الشهر قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC” بتحديث توصيات Covid-19 لاستهداف كبار السن تحديدًا والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية كامنة خطيرة، ووصفوا هذه المجموعة بأنها "الأكثر تعرضاً للخطر".

ومع ذلك، يمكن أن تكون مجموعة أخرى من الأشخاص معرضين بشكل خاص لـ Covid-19 ولم يتلقوا نفس القدر من الاهتمام:

  • الأشخاص الذين يدخنون السجائر العادية
  • الأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية
  • الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات.

وكتبت الدكتورة نورا فولكو ، مديرة المعهد الوطني لتعاطي المخدرات في منشور: "ينبغي أن يكون مجتمع البحث متيقظًا لاحتمال إصابة [Covid-19] ببعض السكان الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات بشكل خاص".

وقالت "فولكو" ، لأن Covid-19 تهاجم الرئتين ، وأولئك الذين يدخنون التبغ أو الماريجوانا أو الذين يستخدمون vape قد يكونون مهددين بشكل خاص.

وقال "ستانتون جلانتس"، أستاذ الطب ومدير مركز التحكم في أبحاث التبغ والتعليم في جامعة كاليفورنيا: "عندما تتعرض رئتا شخص ما للانفلونزا أو غيرها من الالتهابات تكون الآثار الضارة للتدخين أو التبخير أكثر خطورة بكثير من بين الأشخاص الذين لا يدخنون".

وتابع "جلانتس": "إن تدخين السجائر الإلكترونية يؤثر على رئتيك على كل مستوى، ويؤثر على وظيفة المناعة في تجويف الأنف عن طريق التأثير على الأهداب التي تدفع الأشياء السيئة إلى الخارج، مما يجعل قدرة مجاريك الهوائية العلوية على إزالة الفيروسات ضعيفة".

وذكرت CDC يوم الأربعاء أن الشباب تحت سن 44 يشكلون جزءًا كبيرًا من مستشفيات Covid-19 في الولايات المتحدة ، ويتساءل جلانتس عما إذا كان وباء  السجائر الإلكترونية قد ساهم في ذلك.

مخاوف بشأن أدوية أخرى
 

إلى جانب التدخين والسجائر الإلكترونية ، قال الباحثون إن الأشخاص الذين يسيئون استخدام المواد الأفيونية والميثامفيتامين قد يكونون معرضين لخطر حدوث مضاعفات خطيرة لـ Covid-19 بسبب آثار هذه الأدوية على صحة الجهاز التنفسي والرئوي.

وأفادت "فولكو" أن المواد الأفيونية تبطئ التنفس وقد ثبت بالفعل أنها تزيد من معدل الوفيات لدى الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، وضعف قدرة الرئة من COVID-19 يمكن أن يعرض هؤلاء الأشخاص للخطر.

 

 


السجائر الإلكترونية

اضرار السجائر الإلكترونية

كورونا

كورونا والسجائر الإلكترونية

التدخين

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