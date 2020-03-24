اليوم السابع
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كراسى أمام ماكينات الصراف الآلى لمنع الزحام لمواجهة فيروس كورونا بالمنيا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:36 م
كراسى أمام ماكينات الصراف الآلى لمنع الزحام لمواجهة فيروس كورونا بالمنيا كراسى أمام ماكينات الصراف الآلى بالمنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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مبادرة جديدة لأبناء محافظة المنيا لتقليل الزحام أمام ماكينات الصراف الآلى ومنع التجمعات فى مواجهة فيروس كورونا، حيث قامت مجموعات شبابية باستئجار كراسٍ ووضعها أمام ماكينات الصرف بمسافة كبيرة بين المواطنين، وذلك منعًا للزحام أمام الصراف الآلى، وقد تم تنفيذ المبادرة فى جميع مراكز المحافظة، كما قامت مجموعة من الشباب بتوفير أدوات التعقيم والمطهرات وتعقيم ماكينة الصرف مع كل مستخدم للماكينة .

يأتي ذلك ضمن المبادرات والحملات في مختلف محافظات مصر للوقاية ومواجهة فيروس كورونا، كما قامت الوحدة المحلية بمركز بنى مزار، بعمليات تعقيم منطقة الجمام ومكتب الأثار الإسلامية بالبهنسا بمركز بنى مزار، وذلك  تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ملوي، 55 محضرًا لمحال تجارية، ومطاعم، لعدم التزامهم بمواعيد الغلق المقررة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية للمخالفين لتلك القرارات الصادرة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لمتابعة إجراءات الغلق، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، بالتنسيق مع وحدة شرطة مرافق سمالوط من فض كل التجمعات استعدادات لإقامة السوق بشارع الجمهورية وحى شرق وشارع أبو زهران، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمنع الأسواق المجمعة والتجمعات كنوع من أنواع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد ناشد جميع المواطنين، بضرورة عدم التهاون، واتخاذ كل التدابير الاحترازية، والتعاون مع أجهزة الدولة، ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد، وحشد الطاقات، لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، مع توعية المواطنين، وتنبيههم بشتى السبل، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات، وفض أى تجمعات.

وكان المحافظ قد أمر بتحرير المحافظ، مخالفة لإحدى الصيدليات لعدم وجود صيدلي، كما وجه بفض، حفل زفاف بأحد شوارع ماقوسة، بحى غرب المدينة، تنفيذاً لقرار حظر إقامة أى تجمعات لإقامة افراح، أو احتفالات، أو مناسبات، أو سرادق عزاء، أو اجتماعات، أو ندوات، سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة، أو خاصة، أو بالشوارع على مستوى الوحدات المحلية لمراكز، ومدن، وقرى المحافظة.

 

كراسى أمام ماكينات الصراف الآلى (1)
كراسى أمام ماكينات الصراف الآلى 

 

كراسى أمام ماكينات الصراف الآلى (2)
كراسى أمام ماكينات الصراف الآلى 
 
كراسى أمام ماكينات الصراف الآلى (3)
كراسى أمام ماكينات الصراف الآلى 

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