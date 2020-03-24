قصة "الكلب البطل"..ساهم فى إنقاذ مرضى فندق الحجر الصحى بالصين بعد انهياره "فيديو"

كتبت هند عادل

نشرت صحيفة south china post الصينية فيديو مؤثر يعرض قصة كلب "بطل" شارك فى إنقاذ أكثر من 6 ضحايا فندق الحجر الصحى المنهار فى مقاطعه فى فوجيان جنوب الصين والذى انهار خلال الأسابيع الماضية وظل الكلب يشارك رجال الانقاذ فى البحث عن الضحايا حتى أصيب بإصابات بالغه.

"بيبى" كلب يبلغ من العمر 6 سنوات ولكنه يحمل الكثير من معانى البطولة والوفاء والتضحية، ظل يشارك رجال الانقاذ فى العثور على ضحايا احياء تحت انقاض الفندق المخصص للحجر الصحى لمصابى فيروس كورونا بمقاطعة فى مقاطعة فوجيان جنوب الصين. ونجح فى انقاذ حياة أكثر من 6 أشخاص بعد أن ارشد رجال الانقاذ عنهم ولكنت كانت نتيجة ذلك إصابته بإصابات بالغه فى كفيه .

ويظهر الفيديو عمليه انقاذ الأطباء البيطرين للكلب الذى انهارت كفوفة تماما بعد نجاحه فى إنقاذ الضحايا من تحت الانقاض" حتى أن الطبيب الذى يحاول تقديم الرعاية الطبية للكلب ظل يبكى نتيجة لإصابات الكلب البالغة.

يذكر أن ستة أشخاص على الأقل قد فقدوا حياتهم جراء انهيار فندق كان يستخدم كمقر لعزل عشرات الأشخاص بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا في مدينة تشوانتشوالصينية.

وكان 71 شخصا في الفندق وقت انهياره، وتمكنت السلطات من انتشال العشرات منهم، وقالت وسائل إعلام محلية في الصين إن المبنى كان يستخدم كمركز للحجر الصحي لمتابعة عدد من الأشخاص الذين تواصلوا مع مصابين بفيروس كورونا