قديروف: إصابة شخص واحد بكورونا فى الشيشان

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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص فى الجمهورية، وكتب الرئيس الشيشانى -على صفحته فى تطبيق "تلجرام" حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء- "جرى التأكيد بصورة رسمية على حالة إصابة شخص واحد بفيروس كورونا".

وأوضح، أن الشخص المصاب دخل أراضى الشيشان قادما من خارج روسيا، مشيرا إلى أن التدابير تتخذ حاليا لتحديد دائرة الأشخاص الذين ربما يكونوا قد احتكوا به، ولفت إلى أن معظم المشاكل المتعلقة بتفشى فيروس كورونا فى الشيشان تأتى من الأشخاص الذين عادوا إلى الجمهورية من الخارج دون أن يبلغوا السلطات الطبية والصحية المحلية بذلك.

وأشار قديروف، إلى أن سلطات الجمهورية "بالتعاون مع رجال الدين"، اتخذت "جملة التدابير التى أوصى المركز الفدرالى باتخاذها" لمواجهة العدوى.

وفى وقت سابق من الاثنين، أفاد قديروف بأن أكثر من 360 شخصا يلتزمون بالحجر الصحى فى الشيشان على خلفية تفشى كورونا، وأن من بينهم ثلاثة مواطنين يشتبه بإصابتهم بالفيروس.