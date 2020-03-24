فيديو.. توافد المواطنين على ماكينات الصرافة يسبب زحاما شديدا بسوهاج

كتب أحمد عبد الهادى

توافد اليوم الثلاثاء العشرات من المواطنين على ماكينات الصرافة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج مما تسبب فى حالة من الزحام الشديد، وذلك برغم القرارات الصارمة التى اتخذتها الدولة بمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" توافد المواطنين على ماكينات الصرافة المتواجدة بمركز طهطا بسوهاج في حالة من التكدس الواضح الذى أثار غضب الآخرين.

وقرر البنك المركزي تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 شهور وإلغاء الرسوم على السحب من ماكينات الصرافة في جميع محافظات مصر بسبب فيروس كورونا.

كما تم إلغاء الرسوم والعمولات على نقاط البيع والسحب من ماكينات الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وقد بدأت البنوك فى السوق المحلية المصرية، فى تنفيذ إجراءات مشددة للتعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عن طريق توفير جميع المطهرات وتعقيم جميع الفروع وماكينات الصراف الآلى.