فصل التيار الكهربى عن مناطق بالغردقة لصيانة المحولات الخميس والسبت القادم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،اليوم عن فصل التيار الكهربى،عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات، وذلك بعد غدا الخميس.

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربى عن مناطق سينزو، والكمين الجنوبي، وسهل حشيش، والمناطق المحيطة بهما ، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا .

كما أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن بعض المحولات الكهربائية بمدينة الغردقة، وذلك لأعمال الصيانة الدورية، يوم السبت المقبل فى المناطق التالية كشك شدوان، وصن رايز، ومجلس المدينة، وشدوان " عبد الفتاح " - تدعيم الموظفين، وعروس البحر الأحمر، والنجار، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا .

من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.