غرفة عمليات الأوقاف ترصد 15 مخالفة فى ثالث أيام غلق المساجد

كتب - إسماعيل رفعت

رصدت غرفة عمليات الاوقاف، ما يقارب من 15 مخالفة فى ثالث أيام تطبيق قرار غلق المساجد للحد من انتشار عدوى وباء كورونا.

وتباشر الغرفة عملها اليوم فى رابع أيام تطبيق قرار الغلق، حيث لم تتجاوز المخالفات الحد الأقصى الموجب لعقوبات الفصل سوى مخالفة واحدة.

من جانبه أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة إمام وخطيب مسجد الديروطية بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، لتعمده فتح المسجد وأداء صلاتى المغرب والعشاء جماعة وترك المسجد مفتوحًا لأداء صلاة الجنازة مما يعنى تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات.

وأكد الوزير، أن الوزارة ستنهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم كله، وفى ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة فى المسجد فى ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.