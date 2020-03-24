عميد طب بنى سويف يشكل فريق طبى لمتابعة والكشف عن المخالطين للحالات الإيجابية

وقال الدكتور عاطف مرسى يتكون فريق العمل من السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحة العامة وقسم الصدرية ووحدة مكافحة العدوى والإداريين من كلية الطب والمستشفى الجامعي وذلك للمتابعة المستمرة للأشخاص المخالطين للحالات التي يثبت إيجابيتها وتوجيه النصائح الطبية لهم من حيث طرق التعقيم والنظافة والوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19وكذلك لمتابعة أي أعراض طبية تنبأ عن الشك في ظهور المرض في أي شخص منهم وتوجيههم الي قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي للكشف عليهم واكتشاف المرض مبكرا وعزلهم إن اقتضت حالاتهم الصحية ذلك.

كما قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، صرف العلاج الشهرى لأصحاب الأمراض المزمنة من اعضاء هيئة التدريس والعاملين ولمن انتهى القرار الخاص بهم دون الرجوع إلى اللجنة الطبية للتجديد منعا للتكدس وذلك ضمن اجراءات الجامعة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.