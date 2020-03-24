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عميد طب بنى سويف يشكل فريق طبى لمتابعة والكشف عن المخالطين للحالات الإيجابية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:37 م
عميد طب بنى سويف يشكل فريق طبى لمتابعة والكشف عن المخالطين للحالات الإيجابية الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب
بنى سويف هانى فتحى

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أصدر الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي ببنى سويف قرار بتشكيل فريق عمل برئاسة  الدكتور  أكرام الشبراوي أستاذ الصحة العامة ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمتابعة الأشخاص المخالطين للحالات التي يثبت إيجابيتها.

وقال الدكتور عاطف مرسى  يتكون فريق العمل من السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحة العامة وقسم الصدرية ووحدة مكافحة العدوى والإداريين من كلية الطب والمستشفى الجامعي وذلك للمتابعة المستمرة للأشخاص المخالطين للحالات التي يثبت إيجابيتها وتوجيه النصائح الطبية لهم من حيث طرق التعقيم والنظافة والوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19وكذلك لمتابعة أي أعراض طبية تنبأ عن الشك في ظهور المرض في أي شخص منهم وتوجيههم الي قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي للكشف عليهم واكتشاف المرض مبكرا وعزلهم إن اقتضت حالاتهم الصحية ذلك.

كما قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، صرف العلاج الشهرى لأصحاب الأمراض المزمنة من اعضاء هيئة التدريس والعاملين ولمن انتهى القرار الخاص بهم دون الرجوع إلى اللجنة الطبية للتجديد منعا للتكدس وذلك ضمن اجراءات الجامعة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن أعمال التطهير والتعقيم تتواصل على مدار الساعة داخل الكليات والإدارات والمدن الجامعية عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك في اطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس " كورونا " المستجد وفي إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له.

كما صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة لن تدخر أى جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

 

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

كورونا

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