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عمدة نيويورك: 14776 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المدينة ووفاة 131 حالة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:38 م
عمدة نيويورك: 14776 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المدينة ووفاة 131 حالة كورونا
كتب رامى محيى الدين

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قال بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، إن هناك 14776 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 131 حالة، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها.

 

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى قال خلال مقابلة مع فوكس نيوز، إن الحكومة الفيدرالية أرسلت 2000 جهاز تنفس صناعى من المخزون الوطنى إلى ولاية نيويورك التى أصبحت مركزًا انتشار فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، وتعهدت بإرسال 2000 جهاز آخر.

 

وأوضح نائب الرئيس الامريكي فى حوار حصري مع فوكس نيوز بحضور ترامب وفريق مكافحة كورونا أن الشائعات حول أجهزة التنفس الصناعى في البلاد ليس لها أساس من الصحة، قائلا: "غدا سيتم شحن 2000 جهاز تنفس أخر من المخزون الوطنى، لدينا طرق لترتيب الأمر وتوفير الاحتياجات، وهذا هو السبب فى أننا نجمع الموارد، ليس فقط من المخزونات الوطنية ولكن من إمداداتنا الحالية في المستشفيات التي يمكن تحويلها للاماكن الأكثر احتياحا".

 

وتأتي تعليقات بنس بعد أن دون ترامب في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، قائلًا إن الحكومة أرسلت 400 جهاز فقط إلى نيويورك، وطلب عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو وحاكم نيويورك أندرو كومو حوالي 15000 جهاز للتعامل مع انتشار المرض في الولاية.

 

ووفقا للتقرير يوجد في نيويورك الآن أكثر من 25000 حالة إصابة مؤكدة بعدوى كورونا وهو ما دفع كل من دي بلاسيو وكومو لدق جرس انذار مرارًا وتكرارًا بشأن نقص أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات مدينة نيويورك، حيث يحتاج العديد من مرضى COVID-19 إلى الآلات لمساعدتهم على التنفس.

 

ولمساعدة الدولة على مواجهة تفشي المرض، أعلن كومو أيضًا عن أربعة مواقع في الولاية ستعمل كمساحة إضافية للمستشفيات المزدحمة بالفعل بمرضى الفيروس، قائلا إن منحنى الاصابات بكورونا في الولاية لم "يتسطح" وبدلاً من ذلك يتزايد، مضيفا إن ذروة الفيروس في الولاية من المرجح أن تصل في خلال 14 إلى 21 يومًا.

 

وقال كومو في وقت سابق ان نيويورك لديها أعلى معدلات الانتشار والاصابة بفيروس محذرا أن ما سيحدث في نيويورك سيحدث فى كاليفورنيا وواشنطن إلينوي، حيث إنها مسألة وقت فقط، مضيف انه سيبذل ما في وسعه للحصول على عدد الأسرة التي يحتاجها المواطنين.

 

وفي نفس السياق أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، وأصدر حكام الولايات في جميع أنحاء البلاد أوامر تنفيذية تحث السكان على البقاء في منازلهم.

 

 

 


نيويورك

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