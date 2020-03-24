"طب كفر الشيخ" تقدم استشارات لـ55 ألف مواطن مجانا عبر الإنترنت

كفر الشيخ – محمد سليمان

دشّنت كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، اليوم، مبادرة تحت عنوان "خليك فى بيتك.. طب كفر الشيخ في خدمتك"، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ لتقديم الاستشارات الطبية المجانية للمرضي، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، انضم لها 54 ألفا و311 مواطنا لتلقي الاستشارات التي يرغبونها، ومازالت عمليات انضمام أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة مستمرة.

وأسس الجروب الدكتور محمد عبدالعال، عميد كلية الطب، وأستاذ جراحة القلب والصدر وشارك في تأسيس المجموعة الدكتور محمد الشافعي مدرس مساعد طب وجراحة العيون، وشارك في المجموعة جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وكل مواطن يرغب الاستشارة يختار الطبيب من بوست نشره كل طبيب يعرف به التخصص والاسم، ويرد الطبيب على التخصص وهناك تخصصات بها أكثر من طبيب، ويتم الرد على راغبي الاستشارة.

وقال الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، إن هذه المبادرة، تأتي في إطار حرص أساتذة كلية الطب بالجامعة على تقديم جميع الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات للمواطنين، عبر الفيس بوك، وذلك بهدف تقليل الزحام على العيادات الخارجية، والعيادات الخاصة أيضًا، في ضوء التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، أنه يجب على المواطنين الالتزام والمكوث في منازلهم خلال هذه الفترة التي حددتها الحكومة حتى نساعد بعضنا جميعًا في مواجهة هذا الوباء، ونتخطى هذه المحنة.

وأشار عبد العال، إلى أن فكرة إطلاق هذه المبادرة سوف تساهم بشكل كبير في تقليل الزحام في المستشفيات والعيادات، باستثناء الحالات الطارئة والعاجلة التي تحتاج إلى فحوصات ورعاية طبية خاصة.

وأكد الدكتور طارق عبدالباقي ، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع ،شارك في المبادرة أساتذة كلية طب كفر الشيخ للرد على الاستفسارات التي يرغبها أهلينا بكفر الشيخ وبالمحافظات المجاورة ، ويتم قبول من يرغب في التواصل.

جدير بالذكر أن هناك تفاعلًا كبيرًا على الصفحة الخاصة بهذه المبادرة تعدى 55 ألفًا من المشتركين ، خلال 72 ساعات فقط، وقام أساتذة الطب بالرد على مئات الاستفسارات والاستشارات الطبية في جميع التخصصات.