طالبة متعافية من كورونا: أصبت من زميلة بمدرستى.. ووزيرة الصحة اتصلت بى

كتب عامر مصطفى

قالت إسراء، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، إنها أصيبت بفيروس كورونا جراء الاختلاط بطالبة زمليتها مصابة في المدرسة، موضحاً أنها لم تكن تشعر بأي أعراض تجاه فيروس كورونا، وكانت تشعر بحكة بسيطة.

وأضاف إسراء، خلال حوارها للإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، والمذاع عبر القناة الأولي المصرية، أنها أخذت بعض الأدوية، وحللت بالصدفة وتبين أن حالتها إيجابية، لترد والدتها وفاء مصطفي والتي حضرت معها بالبرنامج، إنها تعمل ممرضة في مستشفي حميات إمبابة، وأن إسراء أصيبت من مخالطة صديقة لها في المدرسة، وزيرة الصحة اتصلت بها هاتفياً وطمانتها على أن حالتها الصحية جيدة، ولكنها ستدخل مستشفى العزل في الإسماعيلية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد ، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا الى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.