اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طالبة متعافية من كورونا: أصبت من زميلة بمدرستى.. ووزيرة الصحة اتصلت بى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:50 ص
طالبة متعافية من كورونا: أصبت من زميلة بمدرستى.. ووزيرة الصحة اتصلت بى كورونا
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت إسراء، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، إنها أصيبت بفيروس كورونا جراء الاختلاط بطالبة زمليتها مصابة في المدرسة، موضحاً أنها لم تكن تشعر بأي أعراض تجاه فيروس كورونا، وكانت تشعر بحكة بسيطة.

وأضاف إسراء، خلال حوارها للإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، والمذاع عبر القناة الأولي المصرية، أنها أخذت بعض الأدوية، وحللت بالصدفة وتبين أن حالتها إيجابية، لترد والدتها وفاء مصطفي والتي حضرت معها بالبرنامج، إنها تعمل ممرضة في مستشفي حميات إمبابة، وأن إسراء أصيبت من مخالطة صديقة لها في المدرسة، وزيرة الصحة اتصلت بها هاتفياً وطمانتها على أن حالتها الصحية جيدة، ولكنها ستدخل مستشفى العزل في الإسماعيلية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.
 
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
 
وأوضح مجاهد ، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.
 
 
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا الى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

كورونا

وزيرة الصحة

فيروس كورونا

مستشفي العزل

العزل

مستشفي الاسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة