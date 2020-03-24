ضبط موظف بالمعاش لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة المباحث الجنائية في سوهاج من إلقاء القبض على موظف بالمعاش لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي متخذا من دائرة مركز شرطة طما مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى .

كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء خالد الريفى مساعد لمدير للشمال يفيد قيام أحد الأشخاص (موظف بالمعاش، سبق اتهامه فى قضية "إتجار بالعملة"، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تم تشكيل عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز.. وبحوزته 198 ألف جنيه مصرى و 140 دينار كويتى و 21 دينار أردنى و 700 ريال سعودى و400 دولار أمريكى و5 دينار ليبى و445 درهم إماراتى و 120 ريال قطرى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء تم اتخاذ الإجراءات القانونية.