صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تخصص موظف لانهاء خدمات المواطنين فى المديرية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،إنها وجهت بمراعة ظروف العاملين خاصة السيدات وأصحاب الأمراض المزمنة، وتيسير إجراءات الحصول على إجازة نظرا للظروف الراهنة، والتيسير على راغبى الخدمة من المواطنين من إدارة شئون الطلاب أو من الإدارات التعليمية.

جاء ذلك خلال تفقدها لأقسام ديوان عام المديرية ، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية ، ومتابعة أعمال النظافة ،واخلاء المكاتب من أوراق الدشت وتعقيمها أولا بأول، حفاظا على صحة العاملين بالديوان والمواطنين المترددين طالبى الخدمة .

كما تفقدت وكيل الوزارة نوافذ تقديم الخدمة للمواطنين الخاصة بإدارة شئون الطلاب،ووجهت بضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات الصحية نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، وطمأنت المواطنين ان إجراءات استخراج أى مستند من إدارة شئون الطلاب سيتم بسلاسة ويسر، وعليهم الجلوس فى المقاعد الخاصة بالمواطنين.

وخصصت وكيل الوزارة موظفا يسلم راغبى الخدمة طلباتهم وهم جلوس فى الاستراحة المخصصة لهم فى الهواء الطلق داخل المديرية ، وشددت على تواجد مواطن واحد فقط على نافذة تقديم الخدمة ،حفاظا على الصحة العامة .

يأتى ذلك ضمن تعليمات الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم لجميع الادارات التعليمية بالحرص وتنفيذ الإرشادات الصحية التى اصدرت إليهم.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أن أكثر من نصف القوة بالمديرية وبالإدارات التعليمية فى أجازه ،وكذلك كل المعلمين ، وأنها تتابع بشكل يومى عمليات تطهير وتعقيم المدارس ودواوين الإدارات التعليمية .

وأضافت وكيل الوزارة ،تم توفير الكمامات والجونتيات والمطهرات ،وتم توزيع عدد منها على الجهات الاخرى برغم قلة ميزانية المديرية ،والشعب المصرى بطبيعته معطاء ، فساهم المعلمون والعاملون بالمدارس والإدارات التعليمية ، وكذلك المجتمع المدنى من خلال المشاركة المجتمعية ، ورجال الأعمال فى توفير كل احتياجات المدارس والإدارات التعليمية .

وقالت وكيل الوزارة ، أما بالنسبة للطلاب فتم توصيل رابط الوزارة على صفحة المديرية، لمتابعة دروسهم ، ورابط بنك المعرفة للدخول دون الحاجة لرقم سرى ، كما جارى تدشين قناة على اليوت يوب لبث الدروس الخاصة بالصف الثالث الإعدادى ،وبالثانوية العامة من قبل موجهين ومعلمين تم اختيارهم ، كما سيشرح الموجهون للطلاب كيفية اجراء البحث العلمي، كما أن قوة النت بالمدارس كبيرة ،يستفيد منه المناطق المحيطة بالمداس ، والدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،سمح بالدخول على مواقع الدروس دون باقة ودون تكلفة يتكبدها ولى الأمر.

وأضافت كشك ،تتمنى ان تمر الأيام على خير ، مطالبه كل مواطن ان يتحمل مسئولية نفسه ومسئولية أسرته ، ويحمى نفسه وأسرته ومجتمعه وجيرانه، متسائلة لماذا التكالب على المحال لشراء السلع الغذائية؟ ،فتكالبهم سيدفع التجار لرفع الأسعار والاستغلال ،برغم حرص الدولة على توفير كل السلع التى لم يرتفع سعرها.



وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد الاجراءات الاحترازية



وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد الاجراءات الاحترازية



وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد الاجراءات الاحترازية



وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد الاجراءات الاحترازية



وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد الاجراءات الاحترازية