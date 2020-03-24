صور.. ميناء الإسكندرية يستقبل أول عربة سكة حديد نموذج من العربات الروسية للسكة

كتب رضا حبيشى

وصل إلى ميناء الإسكندرية العربة النموذج من العربات الروسية الجديدة المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج الروسية وعددها 1300 عربة ركاب، قادمة من روسيا بعدما استجابت هيئة السكة الحديد المصرية لكافة شروط وطلبات بنك اكزيم المجرى الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد بالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى فى صورة قرض ميسر قيمته 10.016 مليار يورو وإنهاء إجراءات تفعيله.

وتستعد وزارة النقل لإقامة احتفالية كبرى بمناسبة وصول العربة النموذج، حيث متوقع بدء هيئة السكة الحديد المصرية فى تجربة اختبار العربة النموذج على خطوط السكة الحديد مع بداية الأسبوع المقبل لمدة 45 يوميا للتأكد من مطابقتها للمواصفات وملاءمتها للبيئة المصرية، من خلال تشغيلها على خطوط السكة الحديد بدون ركاب.

وأضافت المصادر أنه مخطط وصول أول دفعة من العربات الروسية الجديدة وعددها 30 عربة عقب اعتماد العربة النموذج، وأنه مخطط توريد الدفعة الأول خلال يونيو المقبل، لتبدأ العربات الروسية الجديدة في العمل ضمن اسطول قطارات السكة الحديد المصرية في نقل الركاب مع بداية يوليو المقبل، مشيرة إلى أن تأجيل توريد الدفعة الأول الذى كان مقررا له قبل نهاية 2019 كان بسبب إنهاء إجراءات تفعيل القرض الممول لتكلفة العربات الجديدة والاستجابة لطلبات البنك المجرى.

وقالت المصادر إن شركة ترانسماش الروسية التي تقود التحالف الروسى المجرى صنعت عربتين نموذج وجرى اختبارهما في المجر من أجل الحصول على شهادة الأمان الأوربية وفقا لشروط التعاقد، بالتزامن مع إرسال عربة نموذج إلى مصر لاختبارها واعتمادها في مصر قبل التصنيع الكامل وإرسال الدفعة الأولى من العربات الجديدة، لافتة إلى أن العربة الروسية النموذج التى وصلت عربة عادية ذات تهوية ديناميكية.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق مع التحالف الروسى المجرى يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (مميزة).

كانت هيئة السكة الحديد أعلنت منذ أيام تسليم الجانب المجري كافة التسهيلات القانونية والإجرائية التي من شأنها تفعيل اتفاقية القرض ليتمكن البنك من صرف الدفعة نهاية شهر مارس الجارى، وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المجرى جيرجلي جاكلي حنيها اهتمامهم بتطوير وزيادة الاستثمار في الفترة المقبلة بمصر التي تعد منطقة جذب للاستثمارات في ضوء نتائج الأعمال الناجحة التي تتحقق مؤخراً في مجال النقل خصوصا وفي كافة مجالات التنمية عموما بمصر بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح، الامر الذي جعل من مصر أولوية في أعمال البنك.



