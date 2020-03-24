صور.. فض سوق الروضة بملوى والحبشى بالمنيا لمواجهة فيروس كورونا

المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي تحت إشراف عامر طه آدم من إزالة سوق قرية الروضة، بناء على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ بمنع إقامة جميع الأسواق منعا للتجمعات.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، واستجابة لاستغاثة أهالي قرية الروضة.

وعلي جانب آخر، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تحت إشراف محمد سيد رئيس مدينة المنيا، إزالة الأسواق حيث تم رفع سوق الطيور بمنطقة الحبشى.

وفي سياق متصل تواصل محافظة المنيا تنفيذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث تم اليوم تزويد بوابتي الديوان العام للمحافظة بكاشف للحرارة، حيث يعد الديوان العام من أكثر المنشآت الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، حيث يتم قياس درجة الحرارة لكافة المترددين على الديوان العام قبل دخولهم من البوابة، للتأكد من استقرار درجة الحرارة عند معدلاتها الطبيعية.

وحرص، اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا وجميع قيادات المحافظة، على الخضوع للكشف، وتم التأكد من أن درجة الحرارة طبيعية بين 36 و37 درجة، في إطار الإجراءات المشددة للاطمئنان على سلامة جميع العاملين بالديوان العام وكذلك المترددين من المواطنين بدون أي استثناءات.

وشدد المحافظ على الاهتمام بجميع إجراءات النظافة والتعقيم بالمباني والمنشآت والوحدات المحلية وجميع القطاعات الخدمية والدينية.

وأعلن المحافظ أنه تم فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية وإبلاغها فوراً باي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الامراض، لافتا انه يتم عقد اجتماعات مع مسؤولي مديرية الصحة بالمحافظة، لمراجعة عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، ومدى مطابقة تلك الإجراءات للمعايير الدولية

وأوضح المحافظ أنه تم حظر إقامة أي تجمعات لأفراح او احتفالات او مناسبات او سرادق عزاء او اجتماعات او ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة او خاصة او بالشوارع على مستوي الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات اخري، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. كما تم ايقاف جميع الأسواق الاسبوعية بمراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يخالف ذلك ، وهناك تواصل على مدار الساعة مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ تلك القرارات .



فض سوق الروضة بملوى والحبشى بالمنيا لمواجهة فيروس كورونا



فض سوق الروضة بملوى والحبشى بالمنيا لمواجهة فيروس كورونا



فض سوق الروضة بملوى والحبشى بالمنيا لمواجهة فيروس كورونا