اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:57 م
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صور.. ضبط مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:46 م
صور.. ضبط مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت حملة مكبرة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والتفتيش الصيادلي بمديرية الصحة ومديرية التموين، من ضبط مصنع مكون من دورين غير مرخص بقرية أبوطوالة مركز منيا القمح، لإنتاج المستلزمات الطبية دون وجود تصريح .

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام حملة مشتركة من الرقابة الإدارية والتفتيش الصيادلي بمديرية الصحة ومباحث التموين بالشرقية، من خلال المتابعة والمرور علي المصانع، من  ضبط مصنع مكون من دورين غير مرخص بقرية أبوطوالة مركز منيا القمح، لانتاج المستلزمات الطبية دون وجود تصريح بالإنتاج به عدد 2 توب قماش أزرق مخصص لملابس العمليات باجمالي 3600 متر، وعدد 1500 بالطو أزرق وعدد 2000 كاب أزرق للراس و عدد 1500 كمامة غير مطابقة للمواصفات وعدد 500 ملاية تحت التصنيع وعدد 10 ماكينات خياطة تفصيل وعدد 2 ماكينة خياطة تطريز وجميعهم غير مدون عليهم اية بيانات حيث تم تحريز تلك الكميات، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 408 لسنة 2020 جنح مركز منيا القمح.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

 

مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية (3)
مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية 

 

مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية (4)
مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية 

 

مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية (5)
مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية 

 

مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية (6)
مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية 

 

مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية (7)
مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية 

 

مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية (1)
مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية 

 

مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية (2)
مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص فى الشرقية 

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