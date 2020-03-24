صور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بقرى بولاق فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ حملة إزالات مكبرة للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة (حق الشعب) فى الأراضى المتقدمين لتقنينها دون تسديد ما عليهم من مستحقات بقرى بولاق وشرق بولاق حيث جرى تنفيذ الإزالة لعدد (5) حالات وتم أخذ إقرارات على عدد (3) حالات بالتسديد فى موعد غايته خلال 48 ساعة وعدد (8) حالات قاموا بتسديد ما عليهم من مستحقات للدولة وناشدت الوحدة المحلية المواطنين سرعة سداد ما عليهم من مستحقات حتى لا يتعرضون لقرارات الإزالة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة أعلنت الجمعة الماضى عن تنفيذ إزالة قرارات إزالة لتعديات على أراضى الدولة بإجمالى 5 حالات وضع يد لم يقوموا بسداد مستحقات الدولة بمنطقة النقب كما جرى تقنين 8 حالات قاموا بسداد المستحقات المالية للدولة حيث تمت إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وإعادة الشيء لأصله وناشدت رئاسة مركز الخارجة المواطنين الذين لم يقوموا بسداد باقى المستحقات المالية سرعة السداد حتى لا يتعرضوا لقرارات الإزالة.

وتستكمل محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية أعمال الموجة رقم 15 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة حيث جرى تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على ارض ملك الدولة بالزراعه وبالبناء بدون ترخيص بمنطقة عين ياسين ومنطقة عين الشيخ ومنطقة القلعة ومنطقة الخارجه 1 وبئر 6 جناح كما جرى إزالة التعديات من 106 فدان بواحة الفرافرة خلال الثلاثة أيام الأولى من الموجة 15 لتنفيذ الإزالات وكذلك إزالة التعدى على 60 فدانا بقرية الخير والنماء وتنفيذ قرارى إزالة على مساحة 11 فدانا بنفس القرية.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إنه جرى أيضا تنفيذ قرارى إزالة على مساحة 35 فدانا بقرية اللواء صبيح وتم ردم العيون السطحية التى تم حفرها بدون ترخيص بالإضافة إلى هدم المبانى وإزالة كافة أشكال التعدى وتحرير محاضر للمخالفين مؤكدا على استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بأى طلبات تقنين ومازالوا متعدين على أراضى الدولة وغير ملتزمين بتنفيذ القانون وكذلك الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم يثبت جديتها ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة.



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة