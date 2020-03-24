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صور.. حملات شعبية للتعقيم بالشوارع والمنازل ضد فيروس كورونا بشمال سيناء

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:52 ص
صور.. حملات شعبية للتعقيم بالشوارع والمنازل ضد فيروس كورونا بشمال سيناء جانب من أعمال التعقيم
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهدت مختلف مناطق شمال سيناء حملات شعبية ومبادرات شارك فيها شباب ورموز قبلية استهدفت مؤازرة جهود الدولة فيما تتخذه الأجهزة الرسمية من إجراءات احترازية لمنع انتشار المرض والحد منه.

واستهدفت الحملات والمبادرات تعقيم وتطهير منشآت عامة وحكومية وشوارع ومنازل ومحلات اهالى ووصلت لمواقف السيارات العامة والمساجد والمقرات التعليمية من مدارس ودور حضانة وكليات ومعاهد حكومية وخاصة .

وفى قرى محافظة شمال سيناء ، ظهر التعاون بين الأهالى فى إطلاق حملات التعقيم والتطهير بمساعدة حكومية بتوفير مواد التعقيم وقيام الأهالى بالتطوع وتوفير سيارات نقل والسير لمسافات وصولا للأماكن المستهدف تعقيمها فى مناطق وقرى المنبطح و فى مركز الحسنة وفى مركز نخل بوسط سيناء، وفى مناطق البرث جنوب رفح .

كما نفذ مجموعة من الأهالى مبادرات تطوعية لرش الأحياء باستخدام جرارات زراعية داخل مدينة الشيخ زويد ، وسبقهم مجموعة من الشباب بتعقيم الشوارع والمنشآت فى حى الكوثر برشاشات مياه محمولة على الظهر.

وفى قرية 6 اكتوبر ببئر العبد، نفذ مجموعة من الشباب المتطوعين حملة تعقيم موسعة وساعدهم الأهالى بتوفير جرارات زراعية وسيارات نصف نقل لحمل الماء وتوفير مولدات كهرباء ومواتير رش وخراطيم، وخلال الحملة قاموا بتعقيم المنازل وبرك مياه راكده، وعشش ومحلات .

وفى قرية بالوظة ببئر العبد قام الأهالى بتنفيذ مبادرة شعبية جمعتهم وقام عددا من شباب القرية بعمليات التعقيم والتطهير.

وشهدت مدينة العريش، انطلاق حملات منوعة نظمها شباب ومؤسسات مجتمع مدنى، ووفرت جمعية حماية البيئة بالعريش، معدات  رش ونقل مياه  استخدمها شباب فى تطهير وتعقيم احياء وسط المدينة.

وقام عدد من المتطوعين  بأعمال تطهير لدار الأيتام بشمال سيناء وقال حود الجيد الفواخيرى،  قائد المجموعة التطوعية ، انهم استكمالا لحملة تطهير وتعقيم للأحياء بمدينة العريش انطلاقا من حى الفراخرية بالعريش ، توجهوا اليوم لمقر دار الأيتام فى حى العبور شرق مدينة العريش ، وقاموا بتعقيمها .

وأضاف ان التعقيم تضمن تطهير المبنى والغرف الداخلية لرواد الدار من الاطفال، وقضاء يوم ترفيهى مع الرواد .

كما نفذ مجموعة من الشباب بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش  حملة تعقيم وتطهير استهدفت مختلف المناطق بمدينة العريش، وأوضح الشباب أن الحملة تحمل اسم معا للتطهير بالعريش، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة الشباب وكليب راشد وكيل الشباب بالمديرية، وتضمنت توزيع علب لرش الكلور المخفف على سائقى خطوط المواصلات الداخلية، وتعقيم مسجد النعمان والشوربجى والهادى والسلام والعباسى وعمر بن عبد العزيز والبنهاوى وصلاح الدين والرفاعى والتقوى وحضانة رياض الصالحين ،و تطهير احياء " الشوربجى والسلايمة " فى مدينة العريش.

 

جانب من أعمال التعقيم (5)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (6)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (7)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (8)
جانب من أعمال التعقيم

 

جانب من أعمال التعقيم (1)
جانب من أعمال التعقيم

 

جانب من أعمال التعقيم (2)
جانب من أعمال التعقيم

 

جانب من أعمال التعقيم (3)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (4)
جانب من أعمال التعقيم 

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العريش

كورونا

سيناء

بئر العبد

وسط سيناء

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