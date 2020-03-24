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صور.. توزيع 600 طن مواد مطهرة على مراكز ومديريات الخدمات بالدقهلية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:44 ص
صور.. توزيع 600 طن مواد مطهرة على مراكز ومديريات الخدمات بالدقهلية هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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وزع هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء ، 600 طن من المواد المطهرة علي مراكز ومدن وأحياء المحافظة ومديريات الخدمات   .

وأكد نائب المحافظ، أن عمليات توزيع الكلور علي المراكز والمدن والأحياء مستمرة لحين تخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر وأن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة يومياً وهناك خطة لتطهير كافة الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بمشاركة كافة أطياف المجتمع المدنى.

وعلي هامش توزيع الكلور قام "الشيخ" بجولة تفقدية داخل محطة مياه ميت خميس بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تفقد خلالها مراحل التنقية لمياه الشرب والتي تشمل 7 مراحل متتالية واستمع الي شرح مفصل حول مراحل تشغيل المحطة والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 204 الف متر مكعب في اليوم .

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، بأن عكارة المياه في النيل خلال الأيام الماضية تراوحت ما بين 160 الي 180 وحدة عكارة نتيجة تغيير مياه النيل بسبب فيضانات الأمطار خلال الأسابيع الماضية وأن الماء الخارج من المحطة بلغ 0,18 وحدة عكارة وهي النسبة الطبيعية المقررة عالمياً والمحطة كانت تعمل بكامل طاقتها ولم تتوقف خلال فترة ارتفاع نسبة العكارة في الماء بينما اليوم وصلت نسبة عكارة الماء في النيل 25 وحدة عكارة أي أقل بكثير من الأيام الماضية وان الماء الخارج من المحطة بلغ أيضاً 0,18 وحدة عكارة وأكد أن محطات التنقية علي مستوي المحافظة تعمل بكافة طاقتها ولا توجد أي معوقات .

وتفقد نائب المحافظ قسم التحاليل بمستشفي الدولي يرافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بعد البدء في تشغيل جهاز الـ  PCRأمس لتحليل عينات المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا لأول مرة بالدقهلية حيث تعد من أولي المحافظات في تحليل فيروس كورونا بعد وزارة الصحة  .

والجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قد وافقت أمس الاثنين علي تشغيل جهاز الـ PCR  بمستشفي الدولي بالمنصورة وتزويده بكافة المستلزمات اللازمة لتحليل عينات المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا داخل محافظة الدقهلية لتوفير الجهد والوقت في تحليل العينات وربطه بالمعامل المركزية بوزارة الصحة .

جاء ذلك فى إطار في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لمواجهة فيروس كورونا بالمشاركة مع المجتمع المدني للحد من انتشاره.

 

جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية (6)
جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية (7)
جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية (8)
جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية (9)
جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية (1)
جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية (2)
جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية (3)
جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية (4)
جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية (5)
جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية

الدقهلية

محافظ الدقهلية

كورونا

فيروس كورونا

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