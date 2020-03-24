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صور.. تعليم القاهرة تفحص المترددين على الديوان للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:25 م
صور.. تعليم القاهرة تفحص المترددين على الديوان للوقاية من كورونا فحص المترددين على مديرية تعليم القاهرة للوقاية من كورونا
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فحص المترددين على ديوان المديرية، من خلل كواشف لدرجات الحرارة، عن بعد، للكشف عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ضمن خطة الوقاية من انتشار الفيروس.
 
وأكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية ، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما تقوم إدارتى الأمن لشئون الديون، بقياس درجة الحرارة لجميع العاملين والجمهور قبل دخول مبنى ديوان المديرية عن طريق جهاز قياس درجة الحرارة  عن بعد كما تم نشر ملصقات ولافتات توعوية فى أرجاء الديوان وفق توجيهات وزير التربية والتعليم.
 
وأضاف مدير المديرية، أنه تم التنبيه على الجميع بإرتداء القفازات والكمامات الواقية، كما تم توزيع عدد منها علي العاملين، للوقاية من كورونا.
 
وفى السياق نفذت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعمال تعقيم وتطهير لمبنى المديرية، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الثانية بالإضافة إلى توفير جهاز قياس الحرارة عن بعد، حيث استقبل محمد عطية، مدير المديرية فريق التعقيم والتطهير. 
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة. 
 
ملصقات بطرق الوقاية واعراض كورونا (1)
ملصقات بطرق الوقاية واعراض كورونا 

ملصقات بطرق الوقاية واعراض كورونا (2)
ملصقات بطرق الوقاية واعراض كورونا 

فحص المترددين على مديرية تعليم القاهرة للوقاية من كورونا (3)
فحص المترددين على مديرية تعليم القاهرة للوقاية من كورونا 

فحص المترددين على مديرية تعليم القاهرة للوقاية من كورونا (4)
فحص المترددين على مديرية تعليم القاهرة للوقاية من كورونا 

فحص المترددين على مديرية تعليم القاهرة للوقاية من كورونا (5)
فحص المترددين على مديرية تعليم القاهرة للوقاية من كورونا 

فحص المترددين على مديرية تعليم القاهرة للوقاية من كورونا (1)
فحص المترددين على مديرية تعليم القاهرة للوقاية من كورونا 

فحص المترددين على مديرية تعليم القاهرة للوقاية من كورونا (2)
فحص المترددين على مديرية تعليم القاهرة للوقاية من كورونا 

 


تعليم القاهرة

تطهير المباني

التعقيم

كرونا

فيروس كرونا

القاهرة

محافظ القاهرة

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