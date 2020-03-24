صور.. تعقيم اقسام الطوارىء والأستقبال ببنها الجامعى ضد الكورونا

القليوبية - نيفين طه

قامت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها ، تحت إشراف الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعي، بمتابعه أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفى فى أطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه والتدابير لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

حيث قام فريق عمل جهاز السلامه والصحه المهنيه بالمستشفيات ، بتعقيم وتطهير الاستقبال والطوارئ واستقبال النساء والتوليد ، بجانب توفير كافة المطهرات بجميع اقسام المستشفى ، وكذلك متابعة تعقيم المترددين على المستشفى حفاظا على سلامتهم والحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد .

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، عن عدة إجراءات احترازية قامت بها إدارة مستشفى بنها الجامعى ، بأشراف الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذى للمستشفى منها المرور الدورى والمستمر للتوعية بإخطار انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكيد على اتباع تعليمات وزارة الصحة ف النظافة الشخصية وطرق التعامل مع المرضى وطرق مكافحة العدوى وإجراءات السلامة والصحه المهنيه بجانب تعقيم العيادات الخارجيه بالمستشفيات بالتعاون مع وحده الأزمات والكوارث بالجامعة.

وأشار إلى أنه تم اخلاء الزائرين والغاء الزيارة من المستشفيات ومنع الزيارة طبقا لقرار وزير التعليم العالى بالتعاون مع الأمن الإدارى حفاظا على صحة المرضى .

وفى سياق آخر عقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا لمناقشة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال السيد جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومديرى عموم كليات الجامعة.

وقالت راندا مصطفى إن الاجتماع يأتى فى إطار وضع خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم مناقشة تعقيم وتطهير كافة المبانى والمنشأت الجامعية على المدى القصير والطويل عن طريق استخدام الكلور بشكل يومى، كما سيتم وضع آليات للرش وأساليب النظافة والتعقيم للكليات والمعامل والمكاتب الإدارية كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا .



تعقيم قسمى الطوارئ والاستقبال بمستشفى بنها



تعقيم قسمى الطوارئ والاستقبال بمستشفى بنها



تعقيم قسمى الطوارئ والاستقبال بمستشفى بنها



تعقيم قسمى الطوارئ والاستقبال بمستشفى بنها



تعقيم قسمى الطوارئ والاستقبال بمستشفى بنها



تعقيم قسمى الطوارئ والاستقبال بمستشفى بنها