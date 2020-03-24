اليوم السابع
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صور.. العالم هذا المساء.. تشديدات أمنية فى اليونان بأوقات الحظر لمنع تفشى كورونا.. مواطنو بريطانيا يواجهون "كورونا" بالرياضة..والحياة تعود لطبيعتها تدريجيا فى الصين بعد النجاح فى احتواء كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:15 م
صور.. العالم هذا المساء.. تشديدات أمنية فى اليونان بأوقات الحظر لمنع تفشى كورونا.. مواطنو بريطانيا يواجهون "كورونا" بالرياضة..والحياة تعود لطبيعتها تدريجيا فى الصين بعد النجاح فى احتواء كورونا كورونا
كتب محمد جمال

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سيطرت أحداث فيروس كورونا على العالم هذا المساء حيث شهدت الشوارع و المدن اليونانية، انتشار وتواجد مكثف من ضباط الشرطة، كما بدأت الحياة تستعيد وتيرتها الطبيعية تدريجيا فى العديد من المدن الصينية بعد نجاح الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الصينية فى مجابهة فيروس كورونا، ومن بريطانيا تعامل المواطنون بممارسة الرياضة لمواجهة فيروس كورونا.
 
 

الشرطة اليونانية تتقصى أسباب نزول المواطنين بأوقات الحظر لمنع تفشى كورونا 

 
شهدت الشوارع و المدن اليونانية، انتشار وتواجد مكثف من ضباط الشرطة، وذلك لفحص المترددين على الشوارع، بعد تطبيق و فرض حظر التجوال لوقف تفشى فيروس كورونا كوفيد -19 ، و كذلك معرفة أسباب تواجدهم فى الشوارع خلال فترة الحظر. 
 
أحد افراد الشرطة يتابع حركة المواطنين بالشوارع
أحد افراد الشرطة يتابع حركة المواطنين بالشوارع
و كانت السلطات اليونانية قد أعلنت فرض حظر التجوال من يوم أمس الاثنين، لوقف تفشى فيروس كورونا، حسب ما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.
 
الشرطة اليونانية تتابع فرض حظر التجوال
الشرطة اليونانية تتابع فرض حظر التجوال
وكانت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا" فى ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة، وأوضحت أن 85% من حالات الإصابة المبلغ عنها فى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة فى أوروبا والولايات المتحدة.
 
الشرطة اليونانية تتقصى أسباب نزول المواطنين بساعات الحظر
الشرطة اليونانية تتقصى أسباب نزول المواطنين بساعات الحظر
وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك "تسارع كبير للغاية" فى عدد حالات الإصابة بكورونا فى الولايات المتحدة ومن الممكن أن تتحول إلى مركز للتفشي.
 
المواصلات العامة متوقفة بالشوارع اليونانية
المواصلات العامة متوقفة بالشوارع اليونانية
وكان قد قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع، مع تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن فى أنحاء العالم.
 
تطهير الأماكن العامة باليونان
تطهير الأماكن العامة باليونان
ودعا تيدروس إلى الالتزام السياسى وقال إنه سيخاطب قادة دول مجموعة العشرين هذا الأسبوع وسيطلب منهم العمل معا لتعزيز إنتاج معدات الحماية الحيوية للعاملين فى مجال الرعاية الصحية.
 
فرد شرطة يتابع المواطنين
فرد شرطة يتابع المواطنين

فرض شرطة يتقصى أسباب نزول مواطن أثناء ساعات الحظر
فرض شرطة يتقصى أسباب نزول مواطن أثناء ساعات الحظر
 

الحياة تعود لطبيعتها تدريجيا فى الصين بعد النجاح فى احتواء "كورونا"

بدأت الحياة تستعيد وتيرتها الطبيعية تدريجيا فى العديد من المدن الصينية، وعلى رأسها العاصمة بكين، وذلك بعد نجاح الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الصينية فى مجابهة فيروس كورونا.

وشهدت حديقة الحيوان وبعض المعالم والمتنزهات إقبالا جزئيا من المواطنين فى الصين، فى ظل النجاح الكبير فى احتواء الفيروس فى الآونة الأخيرة.

أطفال-صينيون-فى-رحلة-مدرسية-فى-بكين
أطفال-صينيون-فى-رحلة-مدرسية-فى-بكين

 

الصين-تستعيد-الحياة-بينما-الهلع-يجتاح-العالم-بسبب-كورونا
الصين-تستعيد-الحياة-بينما-الهلع-يجتاح-العالم-بسبب-كورونا

 

الصين-نجحت-فى-احتواء-خطر-كورونا
الصين-نجحت-فى-احتواء-خطر-كورونا

 

تجربة-الصين-حققت-نجاحا-كبيرا-فى-مجابهة-كورونا
تجربة-الصين-حققت-نجاحا-كبيرا-فى-مجابهة-كورونا

 

جانب-من-زوار-حديقة-الحيوان-فى-بكين
جانب-من-زوار-حديقة-الحيوان-فى-بكين

 

رحلة-مدرسية-لأحد-المعالم-فى-الصين
رحلة-مدرسية-لأحد-المعالم-فى-الصين

 

مواطنة-تزور-حديقة-الحيوان
مواطنة-تزور-حديقة-الحيوان

 

مواطنون-يزورون-حديقة-الحيوان-فى-بكين
مواطنون-يزورون-حديقة-الحيوان-فى-بكين

 

مواطن-يتسلق-جبلا-فى-الصين
مواطن-يتسلق-جبلا-فى-الصين

 

مواطنو بريطانيا يواجهون "كورونا" بالرياضة 

قام عدد من المواطنين بممارسة رياضة الجرى فى حديقة باتريسيا بارك فى العاصمة البريطانية لندن، وذلك فى الوقت الذى يشهد فيه العالم إجراءات صارمة لمكافحة فيروس "كورونا".

بينما حرصت مواطنات على ممارسة رياضة "اليوجا" فى الساحات الفارغة.

عرضت شبكة "سكاى نيوز"، مقطع فيديو يستعرض التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، باعتباره التحدى الأكبر الذى يواجه بريطانيا منذ عقود. 

قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى إن الجمهور لن يُسمح له بمغادرة منزله إلا "لأغراض محدودة للغاية" لمدة 3 أسابيع، وتشمل تلك الأغراض  التسوق للحصول على الضروريات الأساسية، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

 
اليوجا-بأحد-الساحات-الفارغة
اليوجا-بأحد-الساحات-الفارغة

بريطانيا-شهدت-إجراءات-صارمة-لمواجهة-كورونا
بريطانيا-شهدت-إجراءات-صارمة-لمواجهة-كورونا

جانب-من-المشهد-بأحد-الساحات-فى-لندن
جانب-من-المشهد-بأحد-الساحات-فى-لندن

فتاة-بريطانية-تمارس-رياضة-اليوجا
فتاة-بريطانية-تمارس-رياضة-اليوجا

فتاة-تمارس-الرياضة-وترتدى-كمامة
فتاة-تمارس-الرياضة-وترتدى-كمامة

مخاوف-كبيرة-تجتاح-العالم-جراء-انتشار-كورونا
مخاوف-كبيرة-تجتاح-العالم-جراء-انتشار-كورونا

مواطنات-تمارسن-رياضة-الجرى
مواطنات-تمارسن-رياضة-الجرى

مواطنون-يمارسون-رياضة-الجرى-بالساحات
مواطنون-يمارسون-رياضة-الجرى-بالساحات

 


كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

الصين

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