صور.. العالم هذا المساء.. تشديدات أمنية فى اليونان بأوقات الحظر لمنع تفشى كورونا.. مواطنو بريطانيا يواجهون "كورونا" بالرياضة..والحياة تعود لطبيعتها تدريجيا فى الصين بعد النجاح فى احتواء كورونا

الشرطة اليونانية تتقصى أسباب نزول المواطنين بأوقات الحظر لمنع تفشى كورونا
أحد افراد الشرطة يتابع حركة المواطنين بالشوارع
الشرطة اليونانية تتابع فرض حظر التجوال
الشرطة اليونانية تتقصى أسباب نزول المواطنين بساعات الحظر
المواصلات العامة متوقفة بالشوارع اليونانية
تطهير الأماكن العامة باليونان
فرد شرطة يتابع المواطنين
فرض شرطة يتقصى أسباب نزول مواطن أثناء ساعات الحظر
الحياة تعود لطبيعتها تدريجيا فى الصين بعد النجاح فى احتواء "كورونا"
بدأت الحياة تستعيد وتيرتها الطبيعية تدريجيا فى العديد من المدن الصينية، وعلى رأسها العاصمة بكين، وذلك بعد نجاح الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الصينية فى مجابهة فيروس كورونا.
وشهدت حديقة الحيوان وبعض المعالم والمتنزهات إقبالا جزئيا من المواطنين فى الصين، فى ظل النجاح الكبير فى احتواء الفيروس فى الآونة الأخيرة.
أطفال-صينيون-فى-رحلة-مدرسية-فى-بكين
الصين-تستعيد-الحياة-بينما-الهلع-يجتاح-العالم-بسبب-كورونا
الصين-نجحت-فى-احتواء-خطر-كورونا
تجربة-الصين-حققت-نجاحا-كبيرا-فى-مجابهة-كورونا
جانب-من-زوار-حديقة-الحيوان-فى-بكين
رحلة-مدرسية-لأحد-المعالم-فى-الصين
مواطنة-تزور-حديقة-الحيوان
مواطنون-يزورون-حديقة-الحيوان-فى-بكين
مواطن-يتسلق-جبلا-فى-الصين
مواطنو بريطانيا يواجهون "كورونا" بالرياضة
قام عدد من المواطنين بممارسة رياضة الجرى فى حديقة باتريسيا بارك فى العاصمة البريطانية لندن، وذلك فى الوقت الذى يشهد فيه العالم إجراءات صارمة لمكافحة فيروس "كورونا".
بينما حرصت مواطنات على ممارسة رياضة "اليوجا" فى الساحات الفارغة.
عرضت شبكة "سكاى نيوز"، مقطع فيديو يستعرض التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، باعتباره التحدى الأكبر الذى يواجه بريطانيا منذ عقود.
قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى إن الجمهور لن يُسمح له بمغادرة منزله إلا "لأغراض محدودة للغاية" لمدة 3 أسابيع، وتشمل تلك الأغراض التسوق للحصول على الضروريات الأساسية، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
اليوجا-بأحد-الساحات-الفارغة
بريطانيا-شهدت-إجراءات-صارمة-لمواجهة-كورونا
جانب-من-المشهد-بأحد-الساحات-فى-لندن
فتاة-بريطانية-تمارس-رياضة-اليوجا
فتاة-تمارس-الرياضة-وترتدى-كمامة
مخاوف-كبيرة-تجتاح-العالم-جراء-انتشار-كورونا
مواطنات-تمارسن-رياضة-الجرى
مواطنون-يمارسون-رياضة-الجرى-بالساحات
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