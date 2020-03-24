صور.. الزراعة تواصل تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من كورونا

كتب عز النوبى

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، آخر تقرير من الدكتور عبدالحكيم محمود، بشأن دور الهيئة فى تطهير المؤسسات والمنشآت الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا وتضمن التقرير إجمالي عدد المنشأت التي تم تطهيرها حتى أمس وجاء فيه :

أسوان

ديوان عام مديرية الطب البيطري و المباني والمكاتب والمساحات المحيطة التابعة لمديرية الطب البيطري - الوحدات البيطرية التابعة للمديرية- كلية الدراسات الإسلامية – إدارة ادفو البيطرية – المدينة الجامعية ب لجامعة الأزهر – إدارة والوحدات البيطرية بكوم امبو – مديرية التنظيم والإدارة بأسوان.

السويس ديوان عام مديرية الطب البيطري، بورسعيد، مديرية الطب البيطرى – مستشفي الحيوانات الاليفة – وحدة القابوطي القديم – المنشات الادارية والمحيطة لمجزر بورسعيد بالقابوطي الجديد .

القاهرة

حي منشية ناصر - جهاز مدينة 15 مايو - مديرية التربية والتعليم حي الوايلي العباسية - مديرية التضامن الاجتماعي بحي عابدين - مديرية التموين بالسيدة زينب - مجازر اللحوم بالقاهرة (المجزر الالي بالبساتين - مجازر المرج - مجزر طره - مجزر حلوان ) - جهاز مدينة الشروق - مبني جهاز مدينة الشروق - بعض المباني الحكومية بمدينة الشروق - مخر السيول في مدينة 15 مايو والمباني المجاورة - منطقة الزرايب كاملة بحي منشاه ناصر - جميع مجازر الدواجن بالقاهرة - مقر حي حلوان - جهاز مدينة القاهرة الجديدة - سوق العبور بالسلام2 - مجزر المحروس – مديرية الطب البيطري بمقر المجزر الالي بالبساتين – سوق كفر العلو بحلوان – مركز حلوان

المنوفية

ادارة اشمون البيطرية - ادارة بركة السبع - ادارة شبين الكوم - ادارة السادات - ادارة تلا - ادارة قويسنا البيطرية .

البحيرة

مجزر كوم حماده - مديرية الطب البيطرى - ادارة ايتاى البارود البيطرية- ادارة كوم حمادة البيطرية - ادارة دمنهور ادارة ادكو البيطرية وبعض الوحدات البيطرية - مساجد (المحجة البيضاء ومسجد النور) وكنيسة (الرسولين بطرس وبولس والسيدة العذراء مريم بالنوبارية) ومدخل مدينة النوبارية - مجمع الادارات النوبارية - مجمع البنوك - سلالم جهاز النوبارية سلم المشاه - المقاهي والكافيهات بالنوبارية- براميل النظافة بالنوبارية والكتلة السكنية - ادارة تامين الطرق بالنوبارية - وحدة المطافي بالنوبارية- قسم شرطة النوبارية- المستشفي العام بالنوبارية - نقطة شرطة ابو بكر الصديق بالنوبارية - الشهر العقاري بالنوبارية - الادارة البيطرية بادكو والوحدات التابعة لها - مدرسة احمد زويل الابتدائية بادكو - مدرسة ادكو الاعدادية الحديثة .

مكتب بريد ادكو - ادارة ادكو للشئون الاجتماعية - الادارة البيطرية والوحدة البيطرية بابو المطامير - مدرسة احمد ياسين والاماكن المحيطة بها بابو المطامير - الادارة البيطرية بشبراخيت والدلنجات و ايتاي البارود - السجل المدني بالنوبارية - النوبارية (مبني المراقبة والتعاونيات - هندسة الكهرباء - مبني البريد ) - وادي النطرون (الوحدة المحلية - مستشفي اليوم الواحد - المطافي - مركز الشرطة - التضامن الاجتماعي - المرور ) - حوش عيسي ( مبني الارشاد الزراعي - الجمعية الزراعية - المنازل - وحدة الكردود) – الوحدة البيطرية بالضهرية والمصالح بالضهرية والمساكن – الوحدة البيطرية بقرية تروجي والمصالح بالقرية – المساجد في كوم حماده – جميع المجازر – كفر الدوار (قسم الشرطة – المساجد – النادي الاجتماعي – مجزر – وحدات الادارة وديوان الادارة – بعض المنازل) - سوق دمنهور العمومي – الادارة البيطرية بالمحمودية .

المواقف والوحدات والادارة والشوارع بوادي النطرون – الدلنجات (نقابة الزراعين – الشباب والرياضة – الادارة – الوحدات) – الجمعية الزراعية بقرية التروجي بابو المطامير – مديرية التضامن الاجتماعي بدمنهور – المدارس والمساجد والكنائس والاماكن العامة بابو المطامير – الرحمانية ( الادارة البيطرية والوحدات التابعة – الشئون الاجتماعية – النادي الاجتماعي) 1– دمنهور ( مبني أو ب و ج الخاص بالتضامن الاجتماعي- .

وحدة شبرا الاجتماعية قسم شئون العاملين و الخدمة العامة والاسر المنتجة- وحدة سكنية وصلاح الدين الخاص بالتضامن الاجتماعي)- رشيد (الشوارع – الوحدات – الادارة البيطرية والزراعية - شركة الكهرباء والمياة – مجمع مواقف سيارات رشيد الجديد) – مدرسة الارشاد ومكتب البريد والشوارع المحيطة بابوحمص – هندسة كهرباء وشركة المياة بكوم حماده – ادكو (الملاحة الشرقية – مسجد نمرة – منطقة السلام – نادي السلام الرياضي – منطقة الشلبي – مسجد تاج الدين مسجد سيدي خلف – منطقة العراقية – مسجد سيدي ابرهيم – شارع سعد زعلول – شارع الجمهورية – منطقة سيدي داوود – منطقة النقيب – مدرسة زرقون البحرية بدمنهور – مدرسة الاعدادية الفنية للبنات بدمنهور – مدرسة الامل للصم والبكم بدمنهور – وحدة زرقون البحرية – مسجد الرحمة ومدرسة احمد ياسين الابتدائية والشوارع المحيطة بمركز ابو المطامير – مركز الشرطة.

والسجل المدني والرقم القومي والمناطق المحيطة ومجزر الدلنجات بالدلنجات – مكاتب تنمية المراة بشرنوب بدمهور – مدرسة الصم والبكم بدمنهور – المدرسة الفنية للشئون الفندقية بدمنهور – المدرسة الاعدادية للبنات بدمنهور- الوحدة البيطرية بالرحمانية والاماكن المحيطة – قرية ابوحنا بشبراخيت (المسجد – الكنيسة – الجمعية الزراعية – المدرسة – الشوارع) – مواقف السيارات ومركز الشرطة ومسجد التائبين بابو حمص – بنك مصر وبنك الاسكندرية بابو حمص

الإسماعيلية

ديوان ادارة التل الكبير البيطرية - ديوان ادارة مركز الاسماعلية البيطرية - ديوان ادارة القنطرة شرق البيطرية- ديوان عام المديرية - ديوان ادارة ابو صوير البيطرية - ديوان ادارة القنطرة غرب البيطرية - ديوان ادارة فايد البيطرية - مديرية الامن بالاسماعلية - شرطة البيئة والمسطحات - الامن الوطني - مديرية الطرق والنقل بالاسماعلية - التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة - مبني الاذاعة والتليفزيون- مديرية التربية والتعليم بالاسماعلية – ادارة المرور – الهيئة العامى للاستعلامات – ادارة المرور بمديرية الامن – مديرية التضامن الاجتماعى

الوادى الجديد

ديوان عام مديرية الطب البيطري - الادارة البيطرية بالخارجة وعدد 6 وحدات تابعة والادارة البيطرية بالداخلة و11 وحدة بيطرية تابعة - الخارجة ( قصر ثقافة مدينة الخارجة - بنك الائتمان الزراعي - مديرية الشباب والرياضة - الثقافية الجماهرية بموط). الفرافرة ( الادارة البيطرية وعدد 5 وحدات تابعة - الوحدة المحلية لمركز ومدينه الفرافرة) - مبني الامن الوطني بالخارجة - استراحة نائب المحافظ بالخارجة - مديرية القوي العاملة الخارجة - قصر ثقافة الفرافرة وباريس والداخلة- مدرسة والوحدة المحلية بقرية الجديدة - مبني الوقود بالفرافرة - الادارة البيطرية بباريس والمجزر - الادارة البيطرية ببلاط - الوحدة البيطرية ببلاط (3) - جميع مساجد مدينة الخارجة وقراها (325 مسجد)- المدرسة الثانوية الجديدة بالداخلة - عدد 7 مساجد بالقلون بالداخلة - مركز شباب المعصرة بالداخلة - مدارس الموشية والمساجد بالداخلة - الوحدة المحلية بالقون بالداخلة - عدد 65 مسجد بالفرافرة.

مبني مرور مركز الفرافرة - عدد 5 وحدات بيطرية بباريس - الوحدة المحلية لقري تنيدة ببلاط - قلئية الطفل ببلاط - جميع المساجد بمركز الفرافرة والخارجة - مدرشة شرق بولاق – الوحدة المحلية بثرية بولاق الخارجة – جميع المساجد بقرية بولاق الخارجة – الوحدة الزراعية ببولاق الخارجة – مساجد الخارجة – المدرسة الابتدائية شرق بولاق الخارجة – عدد 12 مسجد بالقصر الداخلة – مركز شرطة افرافرة – صالة اختبارات القيادة بمرور الفرافرة – الموقف الجديد بالخارجة – كنيسة العذراء بالخارجة – موقف الميكروباص بالخارجة والمركبات – بوابة مدخل المنيرة والمركبات الخارجة – بنك مصر فرع الفرافرة وماكينات – الصرف الالي الفرافرة – مبني الميكانيا والكهرباء الفرافرة – كمين الفرافرة ومساكن الجنود التابع لقسم شرطة مركز الفرافرة – مساجد الموهوب الداخلة – مكاتب تحفيظ القران بالقلمون – باريس (الادارة التعليمية بباريس – مدرسة عند الابتدائية والاعدادية – مدرسة بغداد للتعليم الاساسي – مدرسة جورمشين 7 للتعليم الاساسي – مدرسة جده للتعليم الاساسي) .

الداخلة (الوحدة المحلية بغرب الموهوب – قسم شرطة غرب الموهوب – الرياشات بغرب الموهوب – مكتب بريد القلمون – مكتب بريد الجديدة – المعهد الازهري بالجديرة – الشئون الاجتماعية بالجديدة – قسم الجديدة التعليمي – عدد 10 مكاتب تحفيظ قران) – الفرافرة (الوحدة المحلية لابومنقار – السوق القديم ابو منقار – مكتب بريد وسنترال ابو منقار – مكتب التضامن الاجتماعي – مبني الاسعاف – وحدة المطافي) – بلاط (فرع بنك مصر – الوحدة المحلية لقري عين عيش) – الخارجة (مساجد المنيرة والخارجة – ادارة البحث بمديرية الامن – مكتب المستشار العسكري – مديرية الاثار).

مطروح

ديوان عام مديرية الطب البيطري - ديوان عام المحافظة - المطافي - جميع الوحدات البيطرية - مديرية الامن - المطافى - مديرية الطب البيطرى - بنك CIB- الحماية المدنية - مكتب المخابرات العامة - مديرية التربية والتعليم - قسم شرطة - مكتب البريد الرئيسي- السنترال العمومي - الرقابة الادارية - السجل المدني - الشهر العقاري الرئيسي - قسم الترحيلات - معسكر قوات الامن المركزي - التاهيل الصحي - قسم شرطة السلوم - مديرية التموين - النيابة الادارية - المدارس - المنفذ البري والجمارك بالسلوم - مجلس مدينة السلوم - قسم شرطة السلوم - تطهير المساجد والاسواق بجميع مراكز مرسي مطروح من الحمام الي سيوة والسلوم – محلات شارع اسكندرية – المرور – المخبز الالي – مركز التاهيل – عنابر عساكر المرور – مركز الحمام

القليوبية

ديوان عام مديرية الطب البيطري والادارات الخارجية والوحدات التابعة لها- المجازر – ديوان عام المحافظة - مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية- مديرية الاوقاف – جامع ناصر

بنى سويف

مديرية الطب البيطري – الادارة البيطرية ببني سويف ور الحي بالكامل المحيط بالادارة – مركز التلقيح الاصطناعي – مركز تدريب بمديرية الطب البيطري ببني سويف – ادارة الوسطي البيطرية – وحدة كوم ابو راضي و حدة قمن العروس بادارة الواسطي – قسم شرطة بني سويف – مبني الامن الوطني ببني سويف – الوحدة البيطرية بهليا مركز ببا – التنظيم والادارة ببني سويف

البحر الأحمر

ديوان عام مديرية الطب البيطري - الوحدات البيطرية التابعة للمديرية - ديوان مديرية الزراعة - تطهير الكنائس والمساجد - مديريات الخدمية بالمحافظة

الدقهلية

بلقاس (المستشفي - مبني الادارة - مجلس المدينة - المسجد الكبير - سوق الماشية - قسم شرطة - الادارة الزراعية - مدرسة بلقاس الاعدادية بنين ). المنصورة ( اربع مساجد - ديوان المديرية - ديوان المحافظة - مقر الامن الوطني - مقر الرقابة الادارية - مقر المخابرات العامة - سجن المنصورة العمومي - ادارة شرطة النجدة - ادارة شرطة المرافق - الادارة العامة للمرور - مديرية الامن - قوات الامن المركزي - موقف الاتوبيس الدولي والقديم - مكاتب البريد - مصلحة الشهر العقاري - مديرية الاسكان - جهاز شئون البيئة - مستشفي المنصور العام). دكرنس ( مبني الادارة - مستشفي الحميات - مستشفي الصدر - مبني مجلس المدينة - نادي دكرنس الرياضي - الضرائب العقارية - مستشفي دكرنس العام). بني عبيد ( مبني الادارة - مستشفي بني عبيد - مدرسة بني عبيد الزراعية - مجلس المدينة - مامورية الضرائب العقارية). اجا ( مبني الادارة - مجلس المدينة - جمعية تنمية المجتمع ) . نبروة ( مبني الادارة - مستشفي نبروة - اسعاف - مطافي - قسم شرطة ). الجمالية (مبني الادارة). جمصة ( مبني الادارة - السجن - مستشفي جمصة - مجلس المدينة). السنبلاوين (مبني الادارة - مبني الضرائب العقارية ). شربين ( مبني الادارة - مجلس المدينة - المحكمة - النيابة الادارية - الشهر العقاري - المستشفي). طلخا ( مبني الادارة - مجلس المدينة - المحامي العام - نيابة المرور - نيابة الاسرة والنيابة الاقتصادية - ادارة الاوقاف - قوات الامن المركزي - النيابة العامة - مستشفي شرنقاش).

الفيوم

منطقة الازهر التعليمية والمسجد الملحق بها - مبني سنترال الفيوم - مبني مديرية الطب البيطري بالفيوم - النيابة الادارية بمجمع المصالح بمركز الفيوم - مصلحة الضرائب العقارية بمجمع المصالح بمركز الفيوم - مديرية التموين بمجمع المصالح بمركز الفيوم - مجلس مدينة ابشواي - ادارة ابشواي البيطرية - مجلس مدينة سنورس - ادارة سنورس البيطرية - مجلس مدينة الشواشنة - مجلس مدينة قصر الجبالي - مجمع مدارس بنات طامية - المجلس القومي للمراه بالفيوم - مبني كنيسة ماري جرجس والمباني الملحقة به - مسجد ناصر - دير الانبا ابرام بالعزب - دور العبادة بمركز سنورس- مجلس المدينة يوسف الصديق ومركز تكنولوجيا المعلومات – مباني المديرية المالية بالفيوم – المعهد الازهري للفتيات باطسا ابتدائي واعدادي وثانوي والمعهد الازهري للبنين باطسا – مبني ادارة التموين بابشواي – كنيسة ابو سيفين – مزار الانبا ابرام – المركز الثقافي بدير الانبا ابرام بالعزب – مباني مجلس مدينة الفيوم – مديرية الاسكان والمرافق بالفيوم .

الإسكندرية

حي المنتزة تاني – مركز معلومات والتنمية الريفية – حي شرق – حي وسط – شرطة المرافق – مستشفي العامرية العام والمبني الاداري – وحدة مصطفي اسماعيل – وحدة الخامسة – وحدة العلا – وحدة برج العرب – عدد 6 وحدات ادارة العامرية – قسم منتزة ثالث – عدد 5 وحدات ادارة ابيس – شرطة الخيالة – نقطة شرطة خورشيد – ادارة خورشيد الزارعية – بنك التنمية والائتمان الزراعي – قرية الزوايد /حي منتزة ثالث – محلات سوبر ماركت في ش الزوايدة/ حي منتزة ثالث – بنزينة الزوايدة / حي منتزة ثالث – عزبة شبل / حي منتزة ثالث – عزبة العوايد ضيف / حي منتزة ثالث – كباري محور المحمودية في منطقة خورشيد والزوايدة

الشرقية

مبني المديرية - ادارة المدينة - ادارة حي اول - ادارة حي ثان

- مراكز تحصين الدوان - مراكز التناسليات – جميع المجازر الواحدات البيطرية الحكومية والقائمة بالجهود الذاتية لكل من ادارة ( الزقازيق - منيا القمح - مشتول السوق - بلبيس - العاشر من رمضان - ابو حماد - القرين - فاقوس - الصالحية الجديدة - ههيا - ابو كبير - كفر صقر - اولاد صقر - الحسينية - القنايات - الابراهمية ) - مساجد ( جمعية تحفيط القران بالصاغة - عبد العزيز رضوان بابو خليل - ابو الريش بابو الريش - القيثارية بالصاغة - درهوس بالحسينية - الجمعية الخيرية بالحسينية - الخير بالساحة - وساحة ابو خليل - مكة بشارع فاروق - المبرز بالحسينية - عفاشة شارع النقراشي بجوار السكة الحديد - العيداروس بالمنتزة - عباد الرحمن بمحطة السكة الحديد - القطري بميدان الزراعة - المدينة المنورة بالزراعة - الجمعية الشرعية بشارع فاروق - نور الاسلام بالزهور - المصطفي بالزهور - السكة الحديد بالمعلمين - الزند بالزند - الهداية بالزند - الرحمن بسوق الجملة اول شارع فاروق - مالك بجوار سوق الجملة ش فاروق - برج علي ذكي امام كوبري المحافظة - الصالحين بميدان التحرير- الاسواق بمراكز المحافظة – رئاسة مركز ومدينة الحسينية – سوق ابو الشقوق – رش وتطهير عدد 18 سوق بمدينة الزقازيق – 4 اسواق بالمراكز – رش وتطهير عدد 4 مجالس مدن – 4 وحدات محلية – الشهر العقاري بالقرين – منشات سيادية بالزقازيق – مصالح حكومية بالعاشر من رمضان

دمياط

مديرية الطب البيطري و الادارات والوحدات التابعة للمديرية - مديرية الزراعة و الادارات الزراعية - بعض المدارس بجوار الوحدات البيطرية بدمياط - مركز بحوث صحة الحيوان بدمياط - مركز التلقيح الاصطناعي - وحدة علاج الحيوانات الاليفة - قاعة المؤتمرات والندوات بالمديرية - مجلس مدينة الزرقاء وجراج السيارات والمعدات الخاصة.

كفر الشيخ

ادارات ووحدات بيطرية تابعة للمديرية - مديرية الطب البيطري - الادارات تاخارجية - الوحدات البيطرية التابعة لها - مساجد ومجالس مدن بيلا والحامول وسيدي غازي والمدارس ودور المناسبات ومركز التطوير التكنولوجي ومديرية التنظيم والادارة ومعهد بحوث صحة الحيوان ومركز الارشاد الدولي بكفر الشيخ

الأقصر

تم تطهير المديرية والمنطقة الامامية لها- مصالح حكومية - النيابة الادارية - الرقابة الادارية - ديوان المحافظة - مديرية الاسكان والطرق - حي شمال الاقصر - مديرية الاصلاح الزراعي - مسجد صلاح الدين - مسجد الرحمن – دير المحارب تواضروس المشرقي بالقرنة – كنائس الايصر – دير المحارب القرنة – مبني الامن الوطني – دير الرزيقات

أسيوط

ابنوب (وحدة ابنوب البيطرية – الادارة البيطرية بانبوب – وحدة عرب العطبات – وحدة بني محمديات البيطرية – مجزر ابنوب – وحدة المغابدة البيطرية- الوحدة البيطرية بالمعابدة – مجزر ابنوب والجامع المجاور للمجزر- وحدة بني محمديات مجلس القرية – مدرسة الراونة – مركز شباب المراونة – مسجد العقب). البداري ( الوحدة البيطرية بالبداري – الادارة البيطرية البداري – الادارة الزراعية بالبداري – الادارة التعليمية – الادارة الصحية – بعض مدارس البداري – نجوع المعادي البيطرية – الوحدة المحلية بنجوع المعادي – الوحدة الصحية بنجوع المعادي). الغنايم ( الوحدة البيطرية بالغنايم – الادارة البيطرية بالغنايم – وحدة المشابعة البيطرية – وحدة العزايزة البيطرية – وحدة دبر الجنادلة البيطرية). ديروط (وحدة ديروط البيطرية ومبني الادارة – وحدة صنبد البيطرية – وحدة المبذرة البيطرية – وحدة بارة البيطرية – وحدة دشلوط البيطرية – وحدة الحوطة الغربية البيطرية- الكردسة البيطرية – الكوم الاخضر البيطرية – باويط البيطرية – وحدة الحوطا الشرقية – الوحدة البيطرية بالحوطا الشرقية).

القوصية (وحدة القوصية البيطرية – الادارة البيطرية بالقوصية – وحدة فزاره البيطرية ). اسيوط ( الرقابة الادارية – مسجد مديرية الزراعية – ديوان مديرية الطب البيطري و مجمع الادارة الملحقة بها – وحدة موشا البيطرية – وحدة قرقاص – الوحدة البيطرية باسيوط- الوحدة المحلية بقرقاص – الفرع الرئيسي لبنك مصر ميدان البنوك). الفتح (الادارة البيطرية بالفتح – وحدة بني زيد البيطرية – وحدة الدمسطي البيطرية – وحدة عرب الكلابات – وحدة عرب نصر البيطرية – الوحدة المحلية بعرب نصر – الشئون الاجتماعية بعرب نصر – البريد والسنترال بعرب نصر – جامع الدرسة – جامع الحجابات – الشوارع المحيطة بمجمع المصالح الحكومية بعرب نصر). صدفا ( الوحدة البيطرية بالبربا – الوحدة المحلية بقرية البربا – الوحدة الصحية بقرية البربا – الشوارع المحيطة بمجمع المصالح الحكومية بقرية البربا- وحدة صدفا والادارة البيطرية بصدفا).

منفلوط (مركز شرطة بني رافع – الوحدة الصحية ببني رافع- وحدة المندرة البيطرية قبلي – الجمعية الزراعية بالمندرة). الكنائس والجوامع – وحدة شطب البيطرية – قرية ريفا باسيوط – وحدة بني هلال البيطرية – المجازر الحكومية – بعض الوحدات المحلية والمساجد والكنائس – وحدة بندر ابو تيج وادارة ابو تيج البيطرية - وحدة رفاعة الطهطاوي بادارة ابنوب

سوهاج

مباني ديوان عام المديرية – مبني حي شرق – مبني ادارة سوهاج – مبني معهد بحوث صحة الحيوان – جميع الوحدات التابة لادارة سوهاج البيطرية والمجازر التابعة لها – مبني ادارة المنشاة والوحدات والمجازر التابعة لها – مبني المركز الطبي باخميم وجميع الوحدات البيطرية والمجازر التابعة لاخميم – مباني الادارة والوحدات التابعة لها والمجازر بكل من ادارة طما وجرجا و ساقتله و طهطا ودار السلام والبلينا المراغة وجهينة وحي غرب – مبني التنظيم والادارة بالمحافظة.

شمال سيناء

ديوان عام مديرية الطب البيطري بالعريش- ادارة العريش - ديوان عام المحافظة - مديرية التضامن الاجتماعي - مبني المجلس القومي للمراة

جنوب سيناء

مديرية الطب البيطري - الادارات التابعة للمديرية - مدارس طور سيناء ( مدرسة الزهور الثانوية - مدرسة الامل الرسمية للغات - المدرسة الفكرية للصم وضعاف السمع ) مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات - جيل اكتوبر الاعدادية المشتركة - مدرسة الفيروز الرسمية للغات التابعة لادارة شرم الشيخ - مدرسة مجمع نوبيع الابتدائية والثانوية - مدرسة ابو بكر الصديق - مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية التابعة لادارة نويبع - المعاهد الازهرية - ادارة المرور والمحكمة - بعض المصالح الخدمية الأخرى ، بالاضافة الي التعاون مع مديريات الصحة والتربية والتعليم و الشباب والرياضة بالمواتير والعمالة والملابس الوقائية في بعض المحافظات.







تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (1)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (2)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (3)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (4)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (6)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (8)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (9)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (10)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (1)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (2)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (3)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (4)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (6)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (8)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (9)



تطهير المؤسسات الحكومية ضد كورونا (10)



