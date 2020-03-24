صور.. اضبط مخالفة.. أنشطة بمركز شباب كفر الدوار بالمخالفة لقرارات الحكومة

وأشار محافظ البحيرة الى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

مؤكدا على إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .