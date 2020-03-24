صور.. اضبط مخالفة.. أنشطة بمركز شباب كفر الدوار بالمخالفة لقرارات الحكومة

شهدت مدينة كفر الدوار بالبحيرة، مخالفة صارخة للقرارات الحكومية بوقف كافة الانشطة الرياضية والفعاليات الشبابية ، وذلك فى إطار خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.
حيث قام مركز شباب المدينة بفتح أبوابه لاستقبال الشباب ، وإقامة مباريات كرة القدم على ملعبه الخماسى دون أى اكتراث بالإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة فى التصدى للوباء الجديد.
وأكدت مصادر مطلعة، أن ملعب كرة القدم بمركز شباب كفر الدوار ، تم طرحه بنظام حق الانتفاع لتعظيم موارد المركز وهذا النظام لا يعفى ومتابعة مركز الشباب لمرافقه واشرافه على فعالياته .
وفى سياق متصل وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار الحملات الرقابية على الاسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى اطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
مشددا على ضرورة عرض ادوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاه .
وناشد محافظ البحيرة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمه والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.
وأشار محافظ البحيرة الى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .
مؤكدا على إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .
مركز شباب كفر الدوار يفتح أبوابه لمباريات كرة القدم (1)
مركز شباب كفر الدوار يفتح أبوابه لمباريات كرة القدم (2)
مركز شباب كفر الدوار يفتح أبوابه لمباريات كرة القدم (3)
مركز شباب كفر الدوار يفتح أبوابه لمباريات كرة القدم (4)
مركز شباب كفر الدوار يفتح أبوابه لمباريات كرة القدم (5)
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