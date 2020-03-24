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لمنع إنتشار فيروس كورونا..

صور.. إلغاء وفض حفلتى زفاف بالمدينة وقرية الدير لمكافحة التجمعات فى الأقصر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:33 م
صور.. إلغاء وفض حفلتى زفاف بالمدينة وقرية الدير لمكافحة التجمعات فى الأقصر إلغاء حفلتى زفاف بمدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تمت مواصلة الحملات الليلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمركز منذ إصدار مجلس الوزراء قراراً بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وفض أى تجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تلاحظ خلال الجولات اليوم الثلاثاء، إقامة حفل زفاف بإحدى شوارع مدينة إسنا وآخر بقرية الدير، مما يترتب عليه تجمعات المواطنين ويعرض حياتهم للخطر وعلى الفور، تم فض وتفرقة التجمعات وإلغاء حفل الزفاف.

وكان قد استقبل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، كمية من المساعدات الغذائية المقدمة من لجنة تسويق السياحة الثقافية بقيادة الخبير السياحي محمد عثمان، وذلك كضيافه منه ودعماً لمستشفى العزل بمركز إسنا والطاقم الطبي، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتعاون مع رجال المجتمع المدنى لتقديم الدعم لطاقم مستشفى إسنا الجديدة والنزلاء داخل المستشفى، وفي ظل ترابط المجتمع المدني وقطاع السياحة لدعم المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى التعافى تماماً والشفاء، ومن جانبه، وجه محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، ورجال وزارة الصحة من الفرق الطبية وفرق التمريض والعاملين وأفراد الأمن والخدمات داخل مستشفى إسنا التخصصى، الشكر لرجال لجنة تسويق السياحة الثقافية لدورهم الكبير فى دعم المصابين داخل المستشفى في مسيرتهم العلاجية من الفيروس.

وكانت قد ألغت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع رئيس حي شمال، خلال الأيام الماضية 3 حفلات زفاف بمنطقة شمال التابعة لمدينة الأقصر، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

1 رئيس مدينة إسنا يعلن إلغاء وفض حفلتى زفاف بالمدينة وقرية الدير
 رئيس مدينة إسنا يعلن إلغاء وفض حفلتى زفاف بالمدينة وقرية الدير

 

2 جانب من فض الأفراح لمنع التجمعات ومكافحة كورونا
جانب من فض الأفراح لمنع التجمعات ومكافحة كورونا

 


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