صور.. إخلاء سوق الركابية بكفر البطيخ فى دمياط لمواجهة فيروس كورونا

دمياط عبده عبد البارى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر حملة لإخلاء سوق الركابية، ومنع تجمع الباعة الجائلين به، وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الصادر الأسبوع الماضي بشأن منع إقامة وتجمع الأسواق الشعبية الأسبوعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر نفذت الوحدات المحلية بنطاق مركزى فارسكور وكفر سعد و مدينة الروضة حملات موسعة مساء أمس للتأكد من تنفيذ قرارات الغلق للمقاهى والكافيتريات و المحال التجارية فى الموعد المحدد لها، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات العامة التى يتم الإعلان عنها لمنع انتشار العدوى.

كما كثف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن حملاتهم منذ الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهى والكافيتريات بتنفيذ الغلق الصادر لها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء منذ ذلك الحين حتى السادسة من صباح اليوم التالى .

كما واصلت الوحدات المحلية أيضاً حملاتها لغلق الصالات الرياضية ومراكز الكمبيوتر " السيبر نت" وذلك بعد صدور قرار محافظ دمياط منتصف الأسبوع الماضي كإجراء استباقى لمنع انتشار الفيروس، هذا وقد جاءت من بين نتائج تلك الحملات تشميع مركز للسيبر نت بمنطقة الأعصر الأولى ومقهى بحى رابع بمدينة دمياط.



إخلاء سوق الركابية بكفر البطيخ فى دمياط