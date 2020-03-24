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صور.. أسواق الخضراوات بالإسكندرية تتحدى قرار الإغلاق والأحياء تكثف الحملات لفضها

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:49 م
صور.. أسواق الخضراوات بالإسكندرية تتحدى قرار الإغلاق والأحياء تكثف الحملات لفضها اسواق برج العرب
الإسكندرية جاكلين منير

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تشهد محافظة الإسكندرية استمرار عمل بعض الأسواق لبيع الخضار والفاكهة فى الفترة الصباحية، بما يسمح بوجود تجمعات من المواطنين بأعداد كبيرة، وذلك بالمخالفة لشروط الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفى المقابل كثفت أحياء الإسكندرية حملاتها لمواجهة تلك التجمعات وفض الأسواق ومنع وقوف الباعة الجائلين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الثغر ورفع الأسواق منعا للتجمعات.

وقاد محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان حملة صباحية، يرافقه إدارة إشغال الطريق ووحدة التدخل السريع والمتابعة الميدانية ورئيس قطاع مريوط، استهدفت الحملة المرور على قرى مربوط لرفع الإشغالات والسوق، بعدة قرى تابعة للحى وهى قرى  البصره - الحرية - الجلاء - بغداد ، حيث قامت الحملة برفع الأسواق بالقرى سالفة الذكر.

وفى مركز ومدينة برج العرب، تم شن حملة لرفع سوق الاثنين بقرية بهيج فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بناء على توجيهات اللواء  محمد الشريف  محافظ الاسكندرية بإيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية على مستوى المحافظة وذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب، حيث قامت إدارة أشغال الطريق بالمركز بشن حملة لرفع سوق الاثنين بقرية بهيج وجاء ذلك بحضور المهندسة  نادية جبر  سكرتير عام المركز و احمد مخيمر  رئيس الوحدة المحلية لقرية بهيج.

وتحت إشراف نجوى أمين رئيس حي الجمرك، شن الحى حملة صباحية بقيادة سكرتير عام الحى، لضبط الشارع والعمل على توسيع الطريق، وتفرقة الباعة بسوق الميدان، كما تم إزالة كافة الإشغالات والتحفظ عليها، حيث شارك بالحملة الإدارات المعنية بالحي " إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع ، شئون البيئة ، والرصد البيئي ، ومدير إدارة التنمية المحلية.

اسواق الاسكندرية 2
اسواق الاسكندرية

 

اسواق الاسكندرية
اسواق الاسكندرية

 

اسواق برج العرب
اسواق برج العرب

 

حملات على الاسواق
حملات على الاسواق

 

حملات فض الاسواق
حملات فض الاسواق

 

حملة بحى العجمى
حملة بحى العجمى

 

حملة على الباعة الجائلين
حملة على الباعة الجائلين

 

سوق العامرية
سوق العامرية

 

سوق بهيج
سوق بهيج

 

فض الاسواق
فض الاسواق

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