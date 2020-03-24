اليوم السابع
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شرطة دبي تستخدم "الطائرات دون طيار" للتحقق من تطبيق قرار إغلاق الشواطئ. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:05 م
شرطة دبي تستخدم "الطائرات دون طيار" للتحقق من تطبيق قرار إغلاق الشواطئ. صور طائرات دون طيار فى شواطىء دبى
كتب هيثم سلامة

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تستخدم شرطة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة حيث العمل على تطبيق القرارات الحكومية ، والتي كان أخرها الإغلاق المؤقت الاحترازي للشواطئ العامة، في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

شرطة دبى (3)
شرطة دبى 

وذكرت شرطة دبى، عبر حسابها بموقع تويتر، أن الطائرات دون طيار مزودة بكاميرات تتمتع بالقدرة على تصوير الأحداث في مناطق التغطية سواء في فترات النهار أو الليل إلى جانب أنها تضم مكبرات صوت لبث الرسالة التي ترغب شرطة دبي في توصيلها إلى الجمهور.

شرطة دبى (1)

وأكد العقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استخدام أحدث التكنولوجيا الحديثة في العمل على تطبيق القرارات الحكومية في مناطق الاختصاص، والتي كان أخرها الإغلاق المؤقت الاحترازي للشواطئ العامة الذي أعلنت عنه " وزارة الصحة ووقاية المجتمع " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " لمنع انتشار فايروس كورونا. 

شرطة دبى (2)

وأشارت شرطة دبي، أنها تُسير دوريات "الطائرات دون طيار" للتحقق من تطبيق القرار وإصدار التعليمات والتوجيهات بضرورة الإخلاء لمن قد يتواجدون في الشواطئ العامة.

وأوضح المدحاني، أن مركز شرطة الموانئ يعتمد دوريات الطائرة دون طيار في عمله اليومي من خلال مشروع " النورس" الذي ينفذه بالتعاون مع مركز الطائرات دون طيار في شرطة دبي، مؤكداً أن تسير الطائرات دون طيار في المناطق البحرية والبرية التابعة لمركز شرطة الموانئ.

 


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