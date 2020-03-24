س وج .. هل تختلف أعراض كورونا عند الأطفال عن الكبار

فاطمة ياسر

مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم ، وظهور حالات إصابة فى مختلف الأعمار بما فيهم الأطفال ، أصبح العديد من الأمهات فى حالة رعب من إصابة أطفالها بالفيروس، فما هى أعراض الإصابة بفيروس كورنا ، وهل تختلف أعراض الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال عن الكبار؟..هذا ما سنتعرف عليه وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة علي الأمراض والوقاية.

ما هي أسباب إصابة الأطفال بكورونا؟



يعد إصابة الطفل بضعف الجهاز المناعي من أهم وأبرز الأسباب التي تزيد من فرص إصابة الطفل بالفيروس التاجي كورونا، ولذا من يجب الاهتمام بنوعية الطعام الذي يتناوله الأطفال والاهتمام بتقوية الجهاز المناعي.



الاطفال وكورونا

ما هي أعراض فيروس كورونا عند الأطفال؟



إصابة الطفل بالفيروس التاجي كورونا، تعد أعراضه شبيهة بنفس الأعراض التي يتعرض لها البالغين، ومنها:

-ارتفاع في حرارة الجسم، وتصبح أكثر من 38 ونص درجة مئوية.

-الإصابة بسيلان في الأنف.

-الإصابة بالسعال الجاف.

-وفي بعض الأحيان يتعرض المصابون للغثيان.

- يتعرض البعض بالإسهال.

ما هي أفضل الطرق لحماية طفلك من الإصابة بكورونا؟



هناك العديد من النصائح التي يجب إتباعها لحماية طفلك من الإصابة بفيروس كورونا، ومنها:

-عليكي الاهتمام بضرورة ارتداء طفلك الكمامة بشكل دائم، تجنبا لتعرضه للإصابة.

- البقاء في المنزل تعد من أهم النصائح وخاصة في حالة ظهور عليه أي اعراض من السابق ذكرها.

-التنبيه علي طفلك ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، استخدام مطهر اليدين بشكل دائم.

-الاهتمام بالتنبيه علي الطفل عدم لمس الأسطح، وعلي الأم تعقيم المنزل جيدا بالمطهرات.



اعراض الكورونا عند الاطفال

-اعتياد الطفل علي عدم لمس الوجه والفم والأنف والعين بالأيدي قبل غسلها جيدا.

-من أهم النصائح هي تقوية الجهاز المناعي لطفلك عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، وأ وعنصر الزنك أيضا.