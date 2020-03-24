اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

س وج .. هل تختلف أعراض كورونا عند الأطفال عن الكبار

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:00 ص
س وج .. هل تختلف أعراض كورونا عند الأطفال عن الكبار الاطفال وكورونا أرشيفية
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم ، وظهور حالات إصابة فى مختلف الأعمار بما فيهم الأطفال ، أصبح العديد من الأمهات فى حالة رعب من إصابة أطفالها بالفيروس، فما هى أعراض الإصابة بفيروس كورنا ، وهل تختلف أعراض الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال عن الكبار؟..هذا ما سنتعرف عليه وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة علي الأمراض والوقاية.

 

ما هي أسباب إصابة الأطفال بكورونا؟
 

يعد إصابة الطفل بضعف الجهاز المناعي من أهم وأبرز الأسباب التي تزيد من فرص إصابة الطفل بالفيروس التاجي كورونا، ولذا من يجب الاهتمام بنوعية الطعام الذي يتناوله الأطفال والاهتمام بتقوية الجهاز المناعي.

الاطفال وكورونا
الاطفال وكورونا

 

ما هي أعراض فيروس كورونا عند الأطفال؟
 

إصابة الطفل بالفيروس التاجي كورونا، تعد أعراضه شبيهة بنفس الأعراض التي يتعرض لها البالغين، ومنها:

-ارتفاع في حرارة الجسم، وتصبح أكثر من 38 ونص درجة مئوية.

-الإصابة بسيلان في  الأنف.

-الإصابة بالسعال الجاف.

-وفي بعض الأحيان يتعرض المصابون للغثيان.

- يتعرض البعض  بالإسهال.

ما هي أفضل الطرق لحماية طفلك من الإصابة بكورونا؟
 

هناك العديد من النصائح التي يجب إتباعها لحماية طفلك من الإصابة بفيروس كورونا، ومنها:

-عليكي الاهتمام بضرورة ارتداء طفلك الكمامة بشكل دائم، تجنبا لتعرضه للإصابة.

- البقاء في المنزل تعد من أهم النصائح وخاصة في حالة ظهور عليه أي اعراض من السابق ذكرها.

-التنبيه علي طفلك ضرورة  غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، استخدام مطهر اليدين بشكل دائم.

-الاهتمام بالتنبيه علي الطفل عدم لمس الأسطح، وعلي الأم تعقيم المنزل جيدا بالمطهرات.

اعراض الكورونا عند الاطفال
اعراض الكورونا عند الاطفال

 

-اعتياد الطفل علي عدم  لمس الوجه والفم والأنف والعين بالأيدي قبل غسلها جيدا.

-من أهم النصائح هي تقوية الجهاز المناعي لطفلك عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، وأ وعنصر الزنك أيضا.


كورونا

اعراض اصابة الاطفال بكورونا

هل هناك فرق بين اعراض اصابة الطفل بكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة