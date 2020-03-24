اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:01 ص
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سوريا : نتائج التحاليل للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية سلبية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:00 ص
سوريا : نتائج التحاليل للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية سلبية كورونا
كتب كامل كامل

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أكدت وزارة الصحة السورية أن جميع التحاليل المخبرية للحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد التي أجريت في المخبر المرجعي خلال الساعات الـ 24 الماضية كانت سلبية أي لم تسجل أي إصابات جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، ووفق تصريح للمكتب الإعلامي فيها أكدت الوزارة التزامها بالإعلان عن أي إصابة فور تأكيدها داعية للالتزام بالتعليمات الحكومية وتجنب الأماكن المزدحمة ومخالطة المرضى واتباع السلوكيات الصحية وقواعد النظافة العامة والإجراءات الاحترازية تجنباً للإصابة بفيروس كوفيد 19.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أول أمس تسجيل أول حالة اصابة بالفيروس لفتاة عشرينية قادمة من خارج البلاد.

 


سوريا

فيروس كورونا

نتائج التحاليل

كورونا

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