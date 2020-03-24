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الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:47 م
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سلطنة عمان تعلق الرحلات الداخلية والدولية اعتبارا من 29 مارس

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:44 م
سلطنة عمان تعلق الرحلات الداخلية والدولية اعتبارا من 29 مارس كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية ابتداء من 29 مارس باستثناء رحلات الشحن الجوي ورحلات محافظة مسندم. ويأتي القرار في إطار جهود احتواء فيروس كورونا. وهناك 84 حالة إصابة بالفيروس حاليا في السلطنة فيما لم تسجل أي وفاة بعد.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس "کورونا"(کوفید 19)، لتسع مواطنين واثنين مقيمين، وترتبط حالات منها بالسفر والمخالطة، بينما تخضع حالتان للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 66 حالة.

 
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان - أن 17 حالة تماثلت للشفاء، ودعت الجميع للتقيد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.
 
كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.
 

 


سلطنة عمان

كورونا

فيروس كورونا

رحلات جوية

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