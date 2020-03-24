زحام على خدمات الإنترنت بسنترال أسوان رغم التحذيرات من كورونا (صور)

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

شهد سنترال أسوان الرئيسى صباح اليوم، الثلاثاء، زحاما شديدا من قبل المواطنين، لدفع فواتير الإنترنت والحصول على خدمات التليفون المنزلى والإنترنت المختلفة رغم تحذيرات الحكومة بالتصدى لفيروس كورونا المستجد والتشديد على منع الزحام بين المواطنين فى المصالح الحكومية والخاصة للحصول على الخدمة.

وبدأ المشهد، بتجمع عدد كبير من المواطنين عملاء الإنترنت أمام سنترال أسوان الرئيسى بطريق كورنيش النيل بمدينة أسوان بالقرب من مجمع محاكم أسوان، واضطر العاملون فى السنترال إلى توجيه الزحام خارج مقر السنترال ودخول عدد محدود منهم للداخل لمنع التزاحم داخل المقر، إلا أن المواطنين تزاحموا أمام أبواب السنترال للتسابق فى الحصول على الخدمة أولا.

وفى سياق آخر، طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مديرى البنوك بنطاق المحافظة بضرورة إجراء رش المطهرات وتعقيم ماكينات الصرف الآلى وخاصة لوحة المفاتيح التى سيتناوب على استعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات والمستحقات المالية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد فيما بينهم.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى العمل لأخذ الاحتياط والحذر من المواطنين بعدم الازدحام والحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر أثناء استعمال لوحة مفاتيح ماكينات الصرف الآلى، بجانب ارتداء المواطنين للقفازات الطبية والكمامات ، علاوة على استخدام أدوات للضغط على أزرار اللوحة دون ملامستها بأصابع الأيدى.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأهمية زيادة الوعى بين المواطنين للأخذ بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس خلال فترة صرف المرتبات والمستحقات المالية من أقرب ماكينة صرف آلى للمنزل أو موقع العمل .

كما أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع إقامة أى سرادقات للاحتفالات والموالد والأفراح ، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الاختلاط فى التجمعات الكبيرة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لتحقيق أعلى درجات المواجهة والمجابهة لانتشار مرض كورونا المستجد.

وأكد محافظ أسوان، أن هناك غرفة عمليات بأشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الاتجاه، مشدداً على المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية.



الزحام أمام سنترال أسوان



تزاحم المواطنين



زحام المواطنين للحصول على خدمات الانترنت



زحام أمام سنترال أسوان