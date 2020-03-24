رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية: مصابو كورونا تزداد عشرة أضعاف المعلن

هند المغربي

قال أنجيلو بوريلى، رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، قد يكون أكبر بعشرة أضعاف عما هو معلن.

وأضاف أنجيلو بوريلى، فى تصريحات لصحيفة إيطالية أن أرقام الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ربما تزيد حاليا 10 مرات عما هو معلن الآن نحو 64 ألف شخص.

وأفاد بوريلى بأنه يعتقد أن ما يصل إلى 640 ألف شخص قد أصيبوا فى البلاد، علما أن فحوص الكشف عن الإصابة تقتصر عادة على من يذهبون للمستشفيات طلبا للعلاج مما يعنى أن آلاف الحالات لا يتم اكتشافها.

وذكر أن أكبر مدن إيطاليا تواجه نقصا فى الكمامات وأجهزة التنفس، مؤكدا أنها مشكلة تكبل النظام الصحى منذ ظهور الفيروس فى إقليم لومبارديا بشمال البلاد فى 21 فبراير، وتابع: "نتواصل مع السفارات لكننى أخشى عدم وصول المزيد من الكمامات من الخارج".

وأشار بوريلى إلى أن إيطاليا تحاول استيراد ما ينقصها من الخارج، إلا أن دولا مثل الهند ورومانيا وروسيا أوقفت هذا النوع من المبيعات.

وأظهرت أحدث الأرقام فى إيطاليا أن حوالى 6 آلاف و77 شخصا لقوا حفتهم، بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا فى العالم، مع ما يقرب من ضعف عدد الوفيات فى الصين، التى ظهر الفيروس فيها العام الماضي.