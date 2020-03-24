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رئيس وزراء اليابان: تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:24 م
رئيس وزراء اليابان: تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام شينزو آبي رئيس وزراء اليابان
رويترز

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قال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، أنه أكد مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أنه لم يتم إلغاء ألعاب طوكيو، وأضاف طلبت من باخ تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام واحد، موضحا أن باخ وافق بنسبة 100 بالمئة على اقتراح تأجيل أولمبياد طوكيو، مؤكدا أنه سيتم استضافة أولمبياد طوكيو بحلول صيف 2021 بحد أقصى.

وكانت قد طالبت اللجنة الأولمبية السويسرية، بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لتنضم إلى أصوات تناشد اللجنة الأولمبية الدولية منع الألعاب الصيفية هذا العام بسبب وباء كورونا.

وقال يورج شتايل رئيس اللجنة الأولمبية السويسرية في بيان "وسط هذه الظروف لا نعتقد أنه من الممكن إقامة منافسات عادلة وعالمية تتسم بالطابع الأولمبي لذا نطالب اللجنة الأولمبية الدولية بالتأجيل".
 
وكان وزير الرياضة النمساوى، رحب بما وصفه "قرار كندا الشجاع" بالانسحاب من ألعاب طوكيو 2020 ودعا إلى تأجيل الأولمبياد.

وقال فيرنر كوجلر في بيان "اغلاق المرافق الرياضية ومنشآت التدريب في الكثير من الدول أثار بالفعل شكوكا حول مبدأ تكافؤ الفرص للمشاركين في دورة الألعاب الصيفية 2020".

 وتابع "من أجل صحة وسلامة جميع المشاركين والمدربين والمشجعين أدعو إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية 2020".  

 


اليايان

اولمبياد طوكيو

العاب طوكيو

كورونا

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