رئيس غاز القاهرة: توصيل الغاز لـ 92 ألف وحدة سكنية فى 2019

كتبت - مروة الغول

قال المهندس محمد قنديل، رئيس شركة غاز القاهرة، إحدي شركات قطاع البترول، أنه على الرغم من صعوبة التحديات خلال الفترة الماضية، تابعت الشركة جهودها الهادفة لتطويرأنشطتهها، وتنويع أدواتها الإستثمارية والمالية، واستطاعت أن تضيف إلى سجل انجازاتها عاما آخر من النتائج الجيدة بفضل ما تتمتع به من دعم مستمر من مساهميها، وكوادرها المتخصصة التي نجحت هذا العام في تزويد ما يقرب من 92 الف عميل بخدمة الغاز الطبيعي في مناطق عمل الشركة ومناطق شركة تاون جاس، مقارنة بــ 63 ألف عميل في 2018، و25 ألف عميل في العام 2017.

وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة غاز القاهرة، بحضورالمهندس أسامة البقلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكد المهندس محمد قنديل، رئيس شركة غاز القاهرة، أن شركة غاز القاهرة تفخر بوضعها اليوم وهي تكرس كل إمكاناتها المادية والفنية في مساندة خطة الدولة الرامية إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى كافة أرجاء الجمهورية، وشدد علي مواصلة العمل للحفاظ على الاستمراية في ظل تحديات متجددة.

ونجح قطاع البترول من خلال مجموعه من الاستراتيجيات المتعلقة بخطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكذلك خطة التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات بالوصول الى معدلات غير مسبوقة منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن.

كما تعد الطفرة التى شهدتها تلك المعدلات خلال الفترة الماضية أحد ثمار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا، للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات للمبلغ الذى يساهم به المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، وذلك فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة وفيما يلي أهم الأرقام والمعدلات التى وصلت إليها تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي.