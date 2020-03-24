رئيس جنوب السودان ونائبه يؤكدان الحرص على العلاقات المتينة مع السودان

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أكد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه الأول الدكتور رياك مشار، ومستشاره للشئون الأمنية توت قلواك، حرصهم على العلاقات الطيبة والمتينة بين الشعبين، وتعامل حكومة دولة الجنوب بحسم مع كل ما يعكر صفو العلاقات مع السودان، وذكر مجلس السيادة السودانى - فى بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو، أجرى اتصالات هاتفية مساء اليوم، برئيس دولة جنوب السودان ونائبه ومستشاره للشئون الأمنية.

وبحث دقلو - خلال تلك الاتصالات الهاتفية - الأحداث التى شهدتها مؤخرا مناطق الخشخاش والشقاقه، حول منطقه ابيى (الحدودية بين البلدين)، والتى تم خلالها نهب كميات من الماشية.

وأشاد الرئيس سلفاكير ونائبه الأول ومستشاره للشئون الأمنية، بتفهم وحكمة حكومة السودان فى معالجة مثل هذه الأحداث التى يشهدها الشريط الحدودى للبلدين، ووعدوا بمتابعة الجناة وإرجاع الماشية المنهوبة وتقديمهم إلى محاكمات رادعة.