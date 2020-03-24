اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس جنوب السودان ونائبه يؤكدان الحرص على العلاقات المتينة مع السودان

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:50 م
رئيس جنوب السودان ونائبه يؤكدان الحرص على العلاقات المتينة مع السودان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه الأول الدكتور رياك مشار، ومستشاره للشئون الأمنية توت قلواك، حرصهم على العلاقات الطيبة والمتينة بين الشعبين، وتعامل حكومة دولة الجنوب بحسم مع كل ما يعكر صفو العلاقات مع السودان، وذكر مجلس السيادة السودانى - فى بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو، أجرى اتصالات هاتفية مساء اليوم، برئيس دولة جنوب السودان ونائبه ومستشاره للشئون الأمنية.
 
وبحث دقلو - خلال تلك الاتصالات الهاتفية - الأحداث التى شهدتها مؤخرا مناطق الخشخاش والشقاقه، حول منطقه ابيى (الحدودية بين البلدين)، والتى تم خلالها نهب كميات من الماشية.
 
وأشاد الرئيس سلفاكير ونائبه الأول ومستشاره للشئون الأمنية، بتفهم وحكمة حكومة السودان فى معالجة مثل هذه الأحداث التى يشهدها الشريط الحدودى للبلدين، ووعدوا بمتابعة الجناة وإرجاع الماشية المنهوبة وتقديمهم إلى محاكمات رادعة.
 

سودان

جنوب السودان

رئيس جنوب السودان

المجلس الانتقالى السودانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة