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رئيس جامعة كفر الشيخ يعلق العمل بـ6 عيادات بالمستشفى الجامعى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:14 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يعلق العمل بـ6 عيادات بالمستشفى الجامعى الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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حذر الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التى تبثها حسابات وصفحات وهمية تهدف إلى تضليل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وإثارة الرأى العام وإحداث بلبلة فى الوقت الذى جندت الدولة فيه كل إمكانياتها للتصدى لفيروس كورونا.

وشدد رئيس الجامعة على عدم الاعتداد بالمنشورات الوهمية المزيفة التى يطلقها ويروجها قلة من معدومى الضمير وأعداء الإنسانية، داعيًا إلى الرجوع إلى الجامعة من خلال موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت والاتصال المباشر بإدارتها ومكتبها الإعلامى للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وأهاب دسوقى، بجميع طوائف المجتمع بالوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حتى تتجاوز مصرنا الحبيبة الأزمة بسلام، كما طالب جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نقل الأخبار، مجددًا التأكيد على أنه ليس له أى صفحة أو حساب على شبكات التواصل الاجتماعى .

وعلى جانب آخر قرر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تعليق العمل فى 6 عيادات طبية بالمستشفى الجامعى، فى ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي.

وقال الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، إنه تقرر عدم استقبال حالات بعيادات العيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، والسمعيات والتخاطب ،والطب الطبيعى "الروماتيزم"، عدا حالات متابعة ما بعد العمليات وذلك ابتداءً من اليوم وحتى 31 مارس الجارى لتجنب الازدحام كإجراء وقائى للحماية من انتشار العدوى الفيروسية بمرض كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد الشافعي، مدرس طب وجراحة العيون، ومنسق "خليك فى بيتك .. طب كفر الشيخ فى خدمتك"، لتقديم الاستشارات الطبية المجانية للمرضي، فى مختلف التخصصات الطبية "أون لاين"، عبر صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن الصفحة يوجد بها جميع التخصصات الطبية، وهناك أكثر من عضو هيئة تدريس فى التخصص الواحد للرد على الاستفسارات والاستشارات الطبية العاجلة لحين استطاعة الكشف الطبى عقب انتهاء الأزمة الراهنة، وذلك بهدف تخفيف الزحام تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة وعميد كلية الطب، وتقوم الصفحة بدور كبير فى الرد على مئات الاستفسارات يوميًا.

 

 


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