داو جونز يسجل أكبر مكسب مئوى فى جلسة واحدة منذ 1933

رويترز

سجل المؤشر داو جونز الصناعى أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية فى جلسة واحدة منذ 1933، اليوم الثلاثاء، بعد أن قال المشرعون الأمريكيون إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادى، مما أشاع بعض التفاؤل فى الأسواق المضطربة بفعل أكبر موجة بيع منذ الأزمة المالية.

وارتفع داو 2112.98 نقطة، بما يعادل 11.37 بالمئة ليصل إلى 20704.91 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 209.93 نقطة أو 9.38 بالمئة مسجلا 2447.33 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 557.18 نقطة أو 8.12 بالمئة إلى 7417.86 نقطة.