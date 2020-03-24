اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 12:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

داو جونز يسجل أكبر مكسب مئوى فى جلسة واحدة منذ 1933

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:38 م
داو جونز يسجل أكبر مكسب مئوى فى جلسة واحدة منذ 1933 البورصة الامريكية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجل المؤشر داو جونز الصناعى أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية فى جلسة واحدة منذ 1933، اليوم الثلاثاء، بعد أن قال المشرعون الأمريكيون إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادى، مما أشاع بعض التفاؤل فى الأسواق المضطربة بفعل أكبر موجة بيع منذ الأزمة المالية.
 
وارتفع داو 2112.98 نقطة، بما يعادل 11.37 بالمئة ليصل إلى 20704.91 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 209.93 نقطة أو 9.38 بالمئة مسجلا 2447.33 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 557.18 نقطة أو 8.12 بالمئة إلى 7417.86 نقطة.
 

امريكا

داو جونز

البورصه الامريكيه

البورصه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24 - 3 -2020

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:00 م

البريد يعلن زيادة الحد الاقصى للسحب اليومى من ماكينات ATM لـ 10 آلاف جنيه

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:46 م

"التصديرى لمواد البناء": 107 ملايين دولار قيمة صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال شهرين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:40 م

"مصر للفنادق" تبدأ إجراءات التحكيم ضد "جينتنج" بسبب كازينو "النيل ريتزكارلتون"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:36 م

"الإيكاو" تحث الدول والمؤسسات المالية على دعم قطاع الطيران المدني

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:33 م

لمستثمرى البورصة.. لو شارى سهم طلعت مصطفى "أنت مش خسران"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:47 م

مرسيليا تعقد اتفاقا بنظام (BOT) بالتعاون مع OLP-Tech مصر وشركة ميجا ترونيك لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:43 م

مصادر: أدنوك الإماراتية تبلغ المقاولين عزمها خفض التكلفة بعد انهيار أسعار النفط

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:23 م

الأسهم الأمريكية تقفز وسط آمال حيال تحفيز بتريليوني دولار

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة