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"خليكم فى البيت".. شاب مصرى مقيم فى إيطاليا يوجه رسالة إلى الشعب المصرى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:40 ص
"خليكم فى البيت".. شاب مصرى مقيم فى إيطاليا يوجه رسالة إلى الشعب المصرى شاب مصرى مقيم بدولة إيطاليا
كتب هيثم سلامة

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وجه شاب مصري مقيم بدولة إيطاليا، رسالة بالدموع إلى الشعب المصرى يحثهم البقاء في المنزل، خوفا من تعرضهم للعدوى من فيروس كورونا القاتل، مقارنة بالوضع الحالي في إيطاليا ، حتى لا يتكرر ذلك المشهد في مصر.

وقال الشاب المصرى، من خلال فيديو تم تداوله عبر مواقع السوشيال ميديا: "أقسم بالله أنا ما بنزل من البيت.. أحنا بنموت هنا ما حدش ححاسس بينا.. الناس بتقولنا لو موتوا بيقولوا لينا مش هنعرف ندفنكم فين.. أبوس أيدكم فكروا شوية.. عندكم أباهتكم.. وأمهاتكم".

الشاب المصرى
الشاب المصرى

من جانب آخر، أكدت منال سرى منسقة برامج المغتربين بإيطاليا، ومنسقة برامج الحكومة الإيطالية للمغتربين، أن أوضاع المصريين في إيطاليا جيدة، ولا يوجد أى خطورة عليهم أو على المغتربين، مشيرة إلى أن المصريين يتواصلون مع بعضهم البعض.

وقالت منسقة برامج المغتربين بإيطاليا، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن الأوضاع في إيطاليا بدأت تتحسن، حيث أن هناك 7 ألاف حالة شفاء من فيروس كورونا وهو معدل كبير، كما أن أعداد الإصابات بدأت تقل ولكنها لم تنته.

وأشارت منسقة برامج الحكومة الإيطالية للمغتربين، إلى أن هناك 14 ألف إيطالى يتم علاجهم في المنازل نظرا لعدم وجود أماكن في المستشفيات الإيطالية لكثرة عدد الإصابات بشكل كبير، موضحة أن سبب انتشار الفيروس بشكل كبير في إيطاليا هو الاستهانة بالوباء في البداية واستمرار تجول المواطنين الإيطاليين واختلاطهم مع بعضهم وهو ما زاد من انتشار الفيروس.


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