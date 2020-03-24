خبير تركى: الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى تركيا قد تصل إلى 600 ألف

كتب مصطفى عنبر

أكد أستاذ الاقتصادفى تركيا أونور باشرأ أنه من المتوقع أن يصاب ما لا يقل عن 32 مليون شخص في تركيا بفيروس كورونا،حيث أكد الأستاذ فى جامعة ميشيجان، فى تصريحات لدويتش فيله التركى، إن 32 مليون مصاب يعني ما بين 150 و600 ألف حالة وفاة.

وأضاف باشر إن البيانات تشير إلى أن 1.6 مليون شخص سوف يحتاجون إلى دخول المستشفيات في تركيا، مع وجود ما لا يقل عن 640 ألف شخص بحاجة إلى وحدات العناية المركزة. وقال: "لا يوجد الآن سوى حوالي 40 ألف سرير في وحدات العناية المركزة".

وأكد باشر إنه إذا لم يكن هناك ما يكفي من أجهزة التنفس للمرضى الذين يحتاجون إليها، فإن معدلات الوفيات ترتفع إلى 90 بالمائة. ويقدر الخبير التركى، الذي يتمحور عمله حول الأنظمة الصحية، أن حوالي 320 ألف مريض في تركيا سوف يحتاجون إلى أجهزة تنفس أثناء علاجهم.

ومنذ الإعلان عن الحالة الأولى بشكل رسمي في 11 مارس، أكدت السلطات التركية 1236 حالة إصابة و30 حالة وفاة.